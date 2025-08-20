Pop Mart прогнозує понад чотири мільярди доходу у 2025 році та готує запуск міні-Лабубу

Китайська компанія Pop Mart, відома завдяки колекційній іграшці Labubu, показала майже 400% зростання прибутку та прогнозує виручку понад $4 млрд у 2025 році.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що компанія активно виходить на ринки США та інших регіонів, а цього тижня представить міні-Labubu як аксесуар для смартфонів.

Виробник культових колекційних іграшок, очікує, що його річний дохід у 2025 році перевищить 30 млрд юанів ($4,18 млрд). Про це заявив генеральний директор Ван Нін, підкресливши, що компанія легко перевиконає початковий прогноз у 20 млрд юанів ($2,78 млрд).

У першій половині 2025 року Pop Mart зафіксував рекордний прибуток, що зріс майже на 400%, завдяки високому попиту на іграшки в преміальних закордонних сегментах. Найбільш популярним брендом став серіал "The Monsters" із зубастим персонажем Labubu, що приніс 4,81 млрд юанів ($669,9 млн) і становив майже 35% виручки компанії.

Акції Pop Mart зросли на 230% від початку року, зробивши компанію дорожчою за таких гігантів, як Mattel і Sanrio. Її капіталізація перевищила $50 млрд.

Керівництво оголосило про плани активної експансії в США: нині Pop Mart має 40 магазинів, а до кінця року відкриє ще 10. Паралельно компанія досліджує можливості виходу в країни Близького Сходу, Центральної Європи та Латинської Америки.

Особливу увагу компанія приділяє розвитку культової іграшки Labubu. Якщо раніше вона була популярна як брелок для сумок, то тепер Pop Mart запускає міні-версію, яку можна буде прикріпити до смартфона.

Довгостроково Pop Mart прагне створити власну "Disney-імперію" — із мультфільмами та тематичними парками за участі персонажів компанії. Однак аналітики попереджають, що попри бум продажів, інвестори можуть недооцінювати високі бізнес-ризики.