Pop Mart злетів на хвилі Лабубу: виторг +200%, прибуток +400%

Китайська компанія Pop Mart, виробник популярних іграшок Лабубу, повідомила про рекордне зростання фінансових показників у першому півріччі 2025 року.

Про це йдеться у її звіті на Гонконгській фондовій біржі, передає Liga.net.

Виторг компанії зріс на 204% до 13,88 млрд юанів ($1,93 млрд) у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року. Чистий прибуток підскочив майже на 400% до 4,7 млрд юанів (понад $650 млн).

Найбільше зростання Pop Mart зафіксувала у Північній Америці (+1142%) завдяки активному розширенню мережі в США, де кількість магазинів збільшилася до 41, та у Європі (+730%), де вже працюють 18 магазинів.

Серія іграшок The Monsters, зокрема найпопулярніша з них — Лабубу, принесла компанії близько 35% від загального виторгу. Загалом продажі плюшевих іграшок сягнули 44% доходу компанії (6,14 млрд юанів, понад $850 млн), що в 14 разів більше, ніж торік.

Засновник і генеральний директор Ван Нін у липневому інтерв’ю китайським медіа визнав, що темпи глобальної експансії компанії виявилися значно вищими за початкові прогнози.

Китайський виробник колекційних іграшок Pop Mart обігнав російський "Газпром" за ринковою вартістю.

Найдорожчий у світі виробник іграшок Pop Mart втратив майже 4 млрд доларів ринкової капіталізації після критики з боку газети Комуністичної партії Китаю People’s Daily.