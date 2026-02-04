Veon скоротив частку в "Київстарі" після вторинного розміщення акцій

Група "Київстар" (Kyivstar Group Ltd.) завершила вторинне публічне розміщення 14,375 млн акцій за ціною 10,50 дол за акцію, більшість з яких належала мажоритарному акціонеру – нідерландській компанії Veon.

Про це повідомляє Kyivstar Group.

Зазначається, що розміщення було закрито 2 лютого 2026 року. У межах угоди було продано акції, що належали Veon Amsterdam BV, основному акціонеру компанії, а також 400 тис. акцій, які перебували у власності інших акціонерів - продавців.

"Загалом попит у рамках пропозиції перевищив обсяг розміщення більш ніж у п'ять разів", – зазначають у компанії.

Спільними букраннерами та андеррайтерами (інвестбанками, які супроводжували угоду і забезпечували продаж акцій) виступили Morgan Stanley, Barclays, Cantor і Rothschild & Co.

Після завершення угоди частка VEON у Kyivstar Group Ltd. зменшилася до 83,6%. Андеррайтери також повністю реалізували опціон на придбання додаткових 1,875 млн акцій.

У структурі власності LetterOne 37,86% припадає на Міхаїла Фрідман, а 47,23% – на його партнера Андрія Косогова. Обидва російський бізнесмени перебувають під міжнародними санкціями.

Нагадаємо:

15 серпня 2025 року акції Kyivstar Group Ltd. почали торгуватися на американській біржі Nasdaq під тикером KYIV.