Акції російських нафтових компаній стрімко зростають через війну в Ірані

Семен Рубан — 2 березня, 11:20
Після початку торгів 2 березня акції російських нафтових компаній, таких як "Газпром", "Лукойл" або "Роснефть", почали стрімко зростати.

Про це йдеться на російському ресурсі Smartlab.

Акції "Газпром нафти" зросли на 5,2%, "Лукойлу" на 5,3%, а "Роснефти"  на 8,64%.

Як ростуть інші російські акції:

  • "Новатек" 6,02%
  • "Башнефть"  5,23%
  • "Сургутнафтогаз"  4,54%
  • "Русснефть"  8,73%
  • "Татнефть" 5,66%.

Це відбувається через зростання цін на нафту через війну на Близькому Сході.

Нагадаємо:

Уранці 28 лютого Ізраїль і США завдали ударів по Ірану та ліванській "Хезболлі".

Після цього Іран атакував Бахрейн і Арабські емірати, а також блокував головну артерію поставок близькосхідної нафти Ормузьку протоку.

У результаті ціна на нафту марки Brent підскочила на 13% до рівня понад 82 долари за барель, і нафтові ринки наразі готуються до тривалої волатильності та постійних перебоїв у роботі Ормузької протоки.

