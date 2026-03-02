Акції російських нафтових компаній стрімко зростають через війну в Ірані

Після початку торгів 2 березня акції російських нафтових компаній, таких як "Газпром", "Лукойл" або "Роснефть", почали стрімко зростати.

Про це йдеться на російському ресурсі Smartlab.

Акції "Газпром нафти" зросли на 5,2%, "Лукойлу" на 5,3%, а "Роснефти" – на 8,64%.

Як ростуть інші російські акції:

"Новатек" – 6,02%

"Башнефть" – 5,23%

"Сургутнафтогаз" – 4,54%

"Русснефть" – 8,73%

"Татнефть" – 5,66%.

Це відбувається через зростання цін на нафту через війну на Близькому Сході.

Нагадаємо:

Уранці 28 лютого Ізраїль і США завдали ударів по Ірану та ліванській "Хезболлі".

Після цього Іран атакував Бахрейн і Арабські емірати, а також блокував головну артерію поставок близькосхідної нафти – Ормузьку протоку.

У результаті ціна на нафту марки Brent підскочила на 13% до рівня понад 82 долари за барель, і нафтові ринки наразі готуються до тривалої волатильності та постійних перебоїв у роботі Ормузької протоки.