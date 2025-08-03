Суд оштрафував "Ліси України", які проґавили вирубки дерев у парку на мільйони

Господарський суд Київської області стягнув з держпідприємства "Ліси України" на користь Ташанської сільської ради Бориспільського району Київської області 3,33 млн грн шкоди, заподіяної незаконною порубкою лісу.

Про це свідчить рішення суду від 18 липня.

Прокуратура дізналася, що у 2024 році на території парку пам`ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Ташанський" (Бориспільський район Київської області) незаконно порубали 25 дерев, з яких найбільше породи берест - 13 дерев, породи вільха - 10 дерев.

Суд встановив, що охороною дерев у "Ташанському" займалися працівники державної лісової охорони філії "Бориспільське лісове господарство" державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України" (саме вони виявили вирубку дерев і повідомили про це), і тому оштрафував держпідприємство.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що правоохоронці затримали генерального директора держпідприємства "Ліси України" за підозрою в незаконному збагаченні. Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що у 2021 році "перебуваючи на посаді голови Держлісагентства, особа набула активів на 10,4 млн грн".

Також повідомлялося, що Господарський суд міста Києва відмовив прокуратурі у задоволенні позову про повернення Державному агентству лісових ресурсів України мисливського угіддя у Рівненській області, яким користується ТОВ "Мисливсько-рибальський клуб "Кисоричі".