Прокуратура не змогла відібрати землю заповідника у мисливсько-рибальського клубу

Господарський суд міста Києва відмовив прокуратурі у задоволенні позову про повернення Державному агентству лісових ресурсів України мисливського угіддя у Рівненській області, яким користується ТОВ "Мисливсько-рибальський клуб "Кисоричі".

Про це свідчить рішення суду від 12 червня.

У 2022 році Рівненська обласна рада передала у користування ТОВ "Мисливсько-рибальський клуб "Кисоричі" мисливські угіддя. Йшлося про 5 га природно-заповідного фонду - заповідного урочища (лісового) "Еталонні соснові насадження", що знаходиться на території Карпилівського лісництва ДП "Рокитнівське лісове господарство". "Кисоричам" дозволи вести мисливське господарство.

Як вважає Сарненська окружна прокуратура, ведення мисливського господарства у будь-якій формі несумісне з цілями та завданнями створення заповідного урочища, метою якого є збереження ділянки дубового лісу. Позовні вимоги також обґрунтовані тим, що прокуратура встановила порушення вимог законів про природно-заповідний фонд та про мисливське господарство та полювання.

Тому правоохоронці звернулися до суду з вимогою розірвати договір, укладений між облрадою та ТОВ "Кисоричі", та зобов'язати мисливсько-рибальський клуб повернути Державному агентству лісових ресурсів України мисливські угіддя заповідного урочища "Еталонні соснові насадження".

Водночас суд встановив, що прокуратура не надала жодного належного, достовірного, достатнього та вірогідного доказу, який би підтверджував порушення ТОВ "Мисливсько-рибальський клуб "Кисоричі" приписів закону про природно-заповідний фонд, зокрема, що він здійснював полювання на території заповідного урочища тощо. В результаті відмовив у задоволенні позову прокуратури.

Власником рівненського ТОВ "Мисливсько-рибальський клуб "Кисоричі" є Руслан Писарчук, керівник - Богдан Власюк.

Нагадаємо:

Господарський суд Чернігівської області стягнув з ДП "Ліси України" 850 тис грн шкоди, завданої порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища. Держпідприємство не змогло запобігти вирубці дерев у заповіднику "Торчин".