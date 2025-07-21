Незаконне збагачення: гендиректору "Лісів України" оголосили про підозру

Правоохоронці затримали генерального директора держпідприємства "Ліси України" за підозрою в незаконному збагаченні.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Наразі "Ліси України" очолює Юрій Болоховець.

"Викрито одного з ключових фігурантів лісової сфери — генерального директора державного підприємства "Ліси України", - зазначив Кравченко.

"У 2021 році, перебуваючи на посаді голови Держлісагентства, особа набула активів на 10,4 млн грн, що перевищують законні доходи.

Серед них — квартира в Києві вартістю понад 9 млн грн, оформлена на підставну особу, але фактично використовувалася фігурантом. За даними НАЗК, різниця між офіційними доходами і набутим майном — 7,9 млн грн", - розповів генпрокурор.

Пресслужба підприємства заявила, що версія слідства базується не на фактах, а на припущеннях, які до того ж "неодноразово аргументовано спростовувалися".

"Всі активи Юрія Болоховця вказані в декларації. Об’єкти, які орендує родина Юрія Болоховця, належать реальним власникам з підтвердженими доходами та набуті законним шляхом. Тиск на Юрія Болоховця пов’язаний з його принциповою позицією щодо прозорих ринкових механізмів реалізації деревини та системною роботою з детінізації лісової галузі", – розповіли у "Лісах України".

"Ліси України" - це сукупність усіх лісових масивів, що знаходяться на території країни, та становлять 15,9% її площі.

Нагадаємо:

В березні 2024 року журналісти-розслідувачі "Схем" з'ясували, що родина колишнього голови Донецької ОВА, а тепер очільника АМКУ Павла Кириленка у період 2020-2023 років придбала нерухомість і автівки загальною вартістю понад 70 мільйонів гривень.