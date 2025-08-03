Суд оштрафовал "Леса Украины", которые упустили вырубки деревьев в парке на миллионы

Хозяйственный суд Киевской области взыскал с госпредприятия "Леса Украины" в пользу Ташанского сельского совета Бориспольского района Киевской области 3,33 млн грн ущерба, причиненного незаконной порубкой леса.

Об этом свидетельствует решение суда от 18 июля.

Прокуратура узнала, что в 2024 году на территории парка памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения "Ташанский" (Бориспольский район Киевской области) незаконно порубили 25 деревьев, из которых больше всего породы береста - 13 деревьев, породы ольха - 10 деревьев.

Суд установил, что охраной деревьев в "Ташанском" занимались работники государственной лесной охраны филиала "Бориспольское лесное хозяйство" государственного специализированного хозяйственного предприятия "Леса Украины" (именно они обнаружили вырубку деревьев и сообщили об этом), и поэтому оштрафовал госпредприятие.

Напомним:

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали генерального директора госпредприятия "Леса Украины" по подозрению в незаконном обогащении. Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что в 2021 году "находясь на должности председателя Гослесагентства, лицо приобрело активов на 10,4 млн грн".

Также сообщалось, что Хозяйственный суд города Киева отказал прокуратуре в удовлетворении иска о возвращении Государственному агентству лесных ресурсов Украины охотничьего угодья в Ровенской области, которым пользуется ООО "Охотничье-рыболовный клуб "Кисоричи".