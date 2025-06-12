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Російські банки втрачали десятки мільярдів на місяць на зростанні курсу рубля

Віктор Волокіта — 12 червня, 13:35
Російські банки втрачали десятки мільярдів на місяць на зростанні курсу рубля
Getty Images

Зміцнення курсу рубля дорого обходиться не тільки російському бюджету, який втрачає нафтову ренту, а й банкам.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на дані Центробанку РФ.

У першому кварталі їхній загальний збиток від валютної переоцінки становив 149 млрд рублів.

За три місяці рубль зміцнився на 21,5%, і негативна переоцінка валютних вимог банків сягнула 2 трлн руб.

Валютні зобов'язання теж зменшилися разом із курсами валют, але менше: різниця між ними (відкрита валютна позиція, ВВП) за квартал скоротилася до $1,1 млрд (на 0,8 трлн руб.).

Нагадаємо:

У кінці травня курс російського рубля суттєво виріс, перетнувши позначку 78 за долар та оновивши дворічний максимум.

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Російські банки втрачали десятки мільярдів на місяць на зростанні курсу рубля
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