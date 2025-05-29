Рубль зміцнився до максимуму за два роки на тлі новини про переговори

Курс російського рубля у четвер суттєво виріс, перетнувши позначку 78 за долар та оновивши дворічний максимум.

Про це пише Reuters.

Видання зазначає, що такий ріст відбувся на тлі повідомлень про нову ініціативу Москви провести переговори з Україною 2 червня в Стамбулі.

Від початку року рубль зміцнився більш ніж на 40% проти долара. Аналітики пояснюють це послабленням геополітичної напруги, стриманістю США щодо нових санкцій, жорсткою монетарною політикою ЦБ РФ і зростанням цін на нафту.

На піку рубль торгувався по 77,95 за долар – найсильніший показник із травня 2023 року. Ціни на нафту Brent піднялися до 65,68 дол за барель (+1,2%).

Рубль також зріс проти юаня – до 10,90. Експортери наприкінці місяця традиційно продають валюту для сплати податків, що теж підтримує курс.

Нагадаємо:

Курс рубля досяг найвищого рівня з травня 2023 року, піднявшись до 80,22 за дол на внутрішньому ринку.

Російський рубль відносно долара зміцнився на 40% з початку року через очікування послаблення напруженості між РФ та США.