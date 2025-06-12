Российские банки теряли десятки миллиардов в месяц на росте курса рубля

Укрепление курса рубля дорого обходится не только российскому бюджету, который теряет нефтяную ренту, но и банкам.

Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на данные Центробанка РФ.

В первом квартале их общий убыток от валютной переоценки составил 149 млрд рублей.

За три месяца рубль укрепился на 21,5%, и отрицательная переоценка валютных требований банков достигла 2 трлн руб.

Валютные обязательства тоже уменьшились вместе с курсами валют, но меньше: разница между ними (открытая валютная позиция, ВВП) за квартал сократилась до $1,1 млрд (на 0,8 трлн руб.).

Напомним:

В конце мая курс российского рубля существенно вырос, пересекая отметку 78 за доллар и обновив двухлетний максимум.