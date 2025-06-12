Российские банки теряли десятки миллиардов в месяц на росте курса рубля
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Укрепление курса рубля дорого обходится не только российскому бюджету, который теряет нефтяную ренту, но и банкам.
Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на данные Центробанка РФ.
В первом квартале их общий убыток от валютной переоценки составил 149 млрд рублей.
За три месяца рубль укрепился на 21,5%, и отрицательная переоценка валютных требований банков достигла 2 трлн руб.
Валютные обязательства тоже уменьшились вместе с курсами валют, но меньше: разница между ними (открытая валютная позиция, ВВП) за квартал сократилась до $1,1 млрд (на 0,8 трлн руб.).
Напомним:
В конце мая курс российского рубля существенно вырос, пересекая отметку 78 за доллар и обновив двухлетний максимум.