АМКУ оштрафував "Радабанк" на 8 мільйонів: у липні банк також покарав НБУ
Радабанк
Антимонопольний комітет України 17 липня оштрафував АТ "АБ Радабанк" на 8,17 млн грн за інформаційне порушення.
Про це йдеться в повідомленні АМКУ.
Комітет надіслав банку дві вимоги про обставини отримання клієнтом банківської гарантії.
Проте "Радабанк" надав інформацію не в повному обсязі.
Комітет визнав, що банк здійснив два порушення про захист економічної конкуренції і оштрафував його.
Бенефіціаром АТ "АБ Радабанк" є Тетяна Городницька.
Нагадаємо:
У липні Нацбанк оштрафував "Радабанк" на 15 млн грн за неналежне виконання обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід, а також щодо неналежної перевірки нових, а також існуючих клієнтів.