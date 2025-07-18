АМКУ оштрафував "Радабанк" на 8 мільйонів: у липні банк також покарав НБУ

Антимонопольний комітет України 17 липня оштрафував АТ "АБ Радабанк" на 8,17 млн грн за інформаційне порушення.

Про це йдеться в повідомленні АМКУ.

Комітет надіслав банку дві вимоги про обставини отримання клієнтом банківської гарантії.

Проте "Радабанк" надав інформацію не в повному обсязі.

Комітет визнав, що банк здійснив два порушення про захист економічної конкуренції і оштрафував його.

Бенефіціаром АТ "АБ Радабанк" є Тетяна Городницька.

Нагадаємо:

У липні Нацбанк оштрафував "Радабанк" на 15 млн грн за неналежне виконання обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід, а також щодо неналежної перевірки нових, а також існуючих клієнтів.