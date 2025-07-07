Нацбанк у червні оштрафував два банки та низку фінустанов

Національний банк у червні 2025 року застосував заходи впливу до двох банків та двадцяти однієї небанківської фінансової установи через порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Нацбанку.

Це порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, валютного законодавства, говориться у повідомленні.

Так, на АТ "КРИСТАЛБАНК" накладено штраф у розмірі 20 272 500 грн через неналежне виконання обов’язку розробляти, впроваджувати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ, а також через відсутність в них процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками.

Банк неналежним чином виконував обов’язок здійснювати управління ризиками, "пов’язаними із запровадженням чи використанням нових та існуючих інформаційних продуктів, ділової практики або технологій, у тому числі таких, що забезпечують проведення фінансових операцій без безпосереднього контакту з клієнтом".

На АТ "АБ "РАДАБАНК" накладено штраф у розмірі 15 000 000 грн за неналежне виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід. А також за неналежне виконання банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки нових, а також існуючих клієнтів.

ПрАТ "СК "УЛЬТРА АЛЬЯНС" – штраф у розмірі 5 665 179 грн за невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

ТОВ "ФК "ЦЕНТРОФІНАНС" отримав траф у розмірі 255 тис грн за порушення вимог "у частині неналежного виконання установою обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів". Та за неналежне виконання установою обов’язку з урахуванням вимог законодавства розробляти, впроваджувати та оновлювати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ.

ТОВ "ПРЕМІУМ ФІНАНС" та ТОВ "ФК "ЛІБЕРТІ ФІНАНС" Нацбанк покарав штрафом у розмірі 200 тис грн за "незабезпечення обладнання приміщення окремого структурного підрозділу установи, у якому здійснюються операції з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, системою технологічного відеоконтролю за процесом обслуговування клієнтів з технічною можливістю надання на вимогу уповноважених працівників Національного банку (інспекційної групи) під час проведення виїзної перевірки цього структурного підрозділу копії фрагмента даних відеоархіву за конкретний проміжок часу".

"ПТ "САНЛАЙТ ЕССЕТС І КОМПАНІЯ", ТОВ "ВФС УКРАЇНА", ТОВ "ФК "ДІДЖИТАЛ ФІНАНС", ТОВ "СИСТЕМНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ", ТОВ "ФК "ФІН-РАНГ", ТОВ "ФК "МЕГА ФІНАНС" – штрафи у розмірі 51 000,00 грн кожній установі за порушення вимог пункту 5 розділу ІІ Правил № 140, та пунктів 14, 15 додатка до Правил № 140 у частині неподання до Національного банку звітності з питань ПВК/ФТ, неподання до Національного банку звітності з питань ПВК/ФТ у строк, визначений Правилами № 140", – йдеться також у повідомленні.

ПТ "ЛОМБАРД ПЛАТИНУМ СКАРБ", ПТ "ЛОМБАРД "ГАЛИЦЬКИЙ", ПТ "ЛОМБАРД "ПРО100КРЕДИТ", ТОВ "ФК "ТАЙГЕР ФІНАНС", ТОВ "ФК "АВРА ФІНАНС", ТОВ "ФК "АЛЬКОР КЕПІТАЛ", ТОВ "СБ "ЕКСЕЛЬСІОР ПРАЙМ", ТОВ "ФК "КРЕДИТ-КАПІТАЛ", ТОВ "СБ "СМАРТПРОГРЕС", ТОВ "ТУГАТО-УКРАЇНА", ТОВ "КРЕДІТ ІНВЕСТМЕНТ ГРУП" отрималиписьмові застереженняза порушення вимог пункту 5 розділу ІІ Правил № 140, пунктів 14 та/або 15 додатка до Правил № 140 у частині неподання до Національного банку звітності з питань ПВК/ФТ, неподання до Національного банку звітності з питань ПВК/ФТ у строк, визначений правилами.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Національний банк України відкликав ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг п’ятьом небанківським фінансовим установам.

Національний банк України вніс зміни до системи контролю за діяльністю банків у сфері готівкового обігу. Зокрема, регулятор уточнив та доповнив вимоги до організації та порядку проведення Нацбанком планових і позапланових виїзних перевірок банків з питань готівкового обігу.

Раніше повідомлялося, що Національний банк здійснив встановив мінімальне значення коефіцієнта левериджу для банків та банківських груп на рівні 3%. Таке значення визначено за результатами аналізу проведених банками тестових розрахунків коефіцієнта левериджу, який розпочався у квітні поточного року, зокрема за результатами калібрування, здійсненого Нацбанком.

Також повідомлялося, що Верховний Суд 24 червня 2025 року підтвердив законність рішення Національного банку України про віднесення АТ "Мегабанк" до категорії неплатоспроможних.