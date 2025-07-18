АМКУ оштрафовал "Радабанк" на 8 миллионов: в июле банк также наказал НБУ
Радабанк
Антимонопольный комитет Украины 17 июля оштрафовал АО "АБ Радабанк" на 8,17 млн грн за информационное нарушение.
Об этом говорится в сообщении АМКУ.
Комитет направил банку два требования об обстоятельствах получения клиентом банковской гарантии.
Однако "Радабанк" предоставил информацию не в полном объеме.
Комитет признал, что банк совершил два нарушения о защите экономической конкуренции и оштрафовал его.
Бенефициаром АО "АБ Радабанк" является Татьяна Городницкая.
Напомним:
В июле Нацбанк оштрафовал "Радабанк" на 15 млн грн за ненадлежащее исполнение обязанности применять в своей деятельности риск-ориентированный подход, а также относительно ненадлежащей проверки новых, а также существующих клиентов.