В налоговой объяснили, почему не выполнили план по поступлению НДС за май

В мае в государственный бюджет поступило 21,7 млрд грн налога на добавленную стоимость - 93,4% от плана.

Об этом сообщает Налоговая служба.

В ГНС объяснили, чтоэто временное отклонение имеет объективные экономические причины:

- рекордный рост возмещений НДС - в мае плательщикам вернули 15,5 млрд грн, что на 2,5 млрд превышает среднее значение;

- увеличение объемов импортных операций, что генерирует больше налогового кредита, уменьшая уплату НДС с внутреннего производства;

- сезонный спад экономической активности, уменьшение объемов перевозок, влияние военных действий на добывающую и энергетическую отрасли.

По данным налоговой, в январе - мае поступления перевыполнены на 9,5%. Всего после бюджетного возмещения поступило 134,4 млрд грн НДС, что на 11,7 млрд грн больше плана.

За аналогичный период 2024 года поступления НДС были меньше на 19,6% (или на 22 млрд гривен).

Напомним:

20 июня стало известно, что в маеНалоговая служба впервые в 2025 году не выполнила план по поступлению НДС.