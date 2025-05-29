Держдума РФ схвалила збільшення дефіциту бюджету утричі через падіння цін на нафту

Держдума РФ схвалила в першому читанні урядові поправки до федерального бюджету на 2025 рік, які передбачають збільшення в понад утричі бюджетного дефіциту до рівня минулого року.

Про це пише The Moscow Times.

Як повідомляється, цього року російська влада розраховувала скоротити бюджетний дефіцит до 1,17 трлн руб., або 0,5% ВВП.

Проте дешева нафта та міцний рубль створили "ідеальний шторм", що змусило російський Мінфін збільшити оцінку дефіциту бюджету до 3,8 трлн руб., 1,7% ВВП, що може означати продовження витрат з Фонду національного добробуту.

Зміни до головного фінансового плану країни Мінфін РФ підготував на основі нового макропрогнозу російського Мінекономрозвитку, який, зокрема, передбачає значне зниження прогнозної середньорічної ціни на нафту Urals – до $56 за барель із закладеною до бюджету $69,7 за барель.

З початку року фактична ціна не дотягувала до закладеного до бюджету рівня, а у квітні була вже нижчою за нову оцінку влади. Разом з міцнішим рублем це, за розрахунками Мінфіну Росії, призведе до скорочення нафтогазових доходів майже на чверть від плану – на 2,6 трлн руб.

Голова бюджетного комітету Держдуми РФ Андрєй Макаров, який представляв зміни до закону, попередив про нові ризики для нафтових доходів РФ на тлі загроз американських вторинних санкцій і припустив, що дірка в скарбниці за підсумками року може бути ще вищою, ніж передбачено в поправках.

"Дефіцит за перші чотири місяці цього року вже склав ту цифру (річну), яку ми зараз приймаємо, тому він може бути й більшим", – визнав Макаров.

За даними російського Мінфіну, в січні-квітні витрати виявилися вищими за доходи на 3,23 трлн руб., або 1,5% ВВП, втричі перевищивши закладений у законі про бюджет плановий дефіцит і майже зрівнявшись із новими річними оцінками.

Нагадаємо:

Депутати Держдуми Росії знову обговорюють сценарії підвищення податків, щоб наповнити федеральну скарбницю, яка цього року зіткнулася із двозначним падінням нафтогазових доходів.