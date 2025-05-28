У РФ обговорюють нове підвищення податків після падіння нафтогазових доходів

Депутати Держдуми Росії знову обговорюють сценарії підвищення податків, щоб наповнити федеральну скарбницю, яка цього року зіткнулася із двозначним падінням нафтогазових доходів.

Про це передає The Moscow Times з посиланням на голову комітету з бюджету Держдуми РФ Андрія Макарова.

Зокрема, надійшли пропозиції підняти податки для банків, а також для нафтових компаній.

За словами Макарова, обидві ідеї є нежиттєздатними. Нафтові компанії платити більше не можуть, оскільки опинилися під санкціями. Щодо банків, то вони також стали мішенню західних обмежень, а від їхньої стійкості залежить безпека всієї економіки країни.

Проте, визнав Макаров, навіть оновлені прогнози щодо російського бюджету, зі зниженим планом доходів, зараз виглядають "надто оптимістичними".

Мінфін РФ чекає, що за підсумками року скарбниця збере 8,3 трлн руб. податків з нафти та газу – на 2,6 трлн руб. менше, ніж планувалося. Загальні доходи не дотягнуть 1,8 трлн руб. до початкового плану (38,5 трлн руб. замість 40,3 трлн), а дефіцит стане рекордним із часів пандемії – 3,8 трлн руб.

Щоб наповнити військовий бюджет, розмір якого б'є рекорди з часів СРСР, у 2022-2024 роках російський уряд уже підвищував податки на нафту й газ, вводив для великого бізнесу "податок на надприбутки" та курсові мита.

Нагадаємо:

У квітні Росія заробила 13,2 млрд дол від експорту сирої нафти та нафтопродуктів — це найнижчий показник за майже два роки.