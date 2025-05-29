Госдума РФ одобрила увеличение дефицита бюджета втрое из-за падения цен на нефть

Госдума РФ одобрила в первом чтении правительственные поправки в федеральный бюджет на 2025 год, которые предусматривают увеличение более чем в три раза бюджетного дефицита к уровню прошлого года.

Об этом пишет The Moscow Times.

Как сообщается, в этом году российские власти рассчитывали сократить бюджетный дефицит до 1,17 трлн руб. или 0,5% ВВП.

Однако дешевая нефть и крепкий рубль создали "идеальный шторм", что заставило российский Минфин увеличить оценку дефицита бюджета до 3,8 трлн руб., 1,7% ВВП, что может означать продолжение расходов из Фонда национального благосостояния.

Изменения в главный финансовый план страны Минфин РФ подготовил на основе нового макропрогноза российского Минэкономразвития, который, в частности, предусматривает значительное снижение прогнозной среднегодовой цены на нефть Urals - до $56 за баррель с заложенной в бюджет $69,7 за баррель.

С начала года фактическая цена не дотягивала до заложенного в бюджет уровня, а в апреле была уже ниже новой оценки властей. Вместе с более крепким рублем это, по расчетам Минфина России, приведет к сокращению нефтегазовых доходов почти на четверть от плана - на 2,6 трлн руб.

Председатель бюджетного комитета Госдумы РФ Андрей Макаров, представлявший изменения в закон, предупредил о новых рисках для нефтяных доходов РФ на фоне угроз американских вторичных санкций и предположил, что дыра в казне по итогам года может быть еще выше, чем предусмотрено в поправках.

"Дефицит за первые четыре месяца этого года уже составил ту цифру (годовую), которую мы сейчас принимаем, поэтому он может быть и больше", - признал Макаров.

По данным российского Минфина, в январе-апреле расходы оказались выше доходов на 3,23 трлн руб. или 1,5% ВВП, втрое превысив заложенный в законе о бюджете плановый дефицит и почти сравнявшись с новыми годовыми оценками.

Напомним:

Депутаты Госдумы России снова обсуждают сценарии повышения налогов, чтобы наполнить федеральную казну, которая в этом году столкнулась с двузначным падением нефтегазовых доходов.