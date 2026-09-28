У першому півріччі прибутковими були 66% агрокомпаній – дослідження

В Україні поменшало прибуткових агрокомпаній, але нових компаній у цій сфері щороку реєструється більше, ніж припиняє роботу.

Такі дані дослідження Опендатабот.

Згідно з даними Єдиного державного реєстру, 82 954 чинних агрокомпаній налічується в Україні станом на вересень 2026 року. При цьому 853 нові агрокомпанії з'явилися цьогоріч, а припинили роботу 262.

Виторг агрокомпаній, які звітували за перше півріччя як 2025-го, так і 2026 року, зріс на 19% — до 448,35 млрд грн. Водночас прибуткових компаній поменшало, а їхній сукупний чистий прибуток скоротився на 19%, зазначають аналітики.

За січень–серпень 2026 року 853 нові агрокомпанії зареєстрували, а 262 компанії припинили роботу. Таким чином, на одну компанію, що закрилася, цьогоріч припадає понад три нові.

Лише 5 800 компаній прозвітували за перше півріччя 2026-го. Це на 6% менше, ніж за аналогічний період торік, говориться у дослідженні.

Водночас 5 389 агрокомпаній подали звітність за обидва періоди, тож саме їхні показники можна коректно порівняти у динаміці.

З них прибутковими були 66%. Сукупний виторг цих компаній зріс на 19%: із 375,79 млрд грн у першому півріччі 2025 року до 448,35 млрд грн цьогоріч.

Втім кількість прибуткових агрокомпаній цьогоріч скоротилася на 8%. Натомість збиткових побільшало.

66,1 млрд грн склав сукупний чистий прибуток агрокомпаній за перше півріччя 2026 року. Це на 19% менше, ніж за аналогічний період торік.

Найбільший виторг серед агрокомпаній, що прозвітували, отримала Вінницька птахофабрика — 37,47 млрд грн за пів року 2026-го. За рік виторг компанії зріс на 10,66 млрд грн, або майже на 40%.

На другому місці за виторгом опинилася Миронівська птахофабрика — 16,35 млрд грн, а на третьому — Лебединський насіннєвий завод із 13,37 млрд грн. Далі йдуть "Дружба-Нова" — 5,66 млрд грн, "Зернопродукт МХП" — 5,19 млрд грн та "Оріль-Лідер" — 5,11 млрд грн.

До десятки найбільших за виторгом також увійшли "Енселко Агро" із 4,99 млрд грн, Старинська птахофабрика із 4,35 млрд грн, "Байєр Насіння" із 4,11 млрд грн та "Інтербізнес" із 3,92 млрд грн.

228 агрокомпаній, які звітували в обох досліджуваних періодах, входять до складу 32 фінансово-промислових груп. Найбільший сукупний виторг агрокомпаній серед них припадає на МХП — 73,79 млрд грн за перше півріччя 2026 року.

Далі йдуть Кернел — 19,11 млрд грн, SP Advisors — 17,82 млрд грн, "Агропросперіс" — 7,12 млрд грн та "Епіцентр" — 6,39 млрд грн.

"Варто зазначити, що у випадку ФПГ йдеться не про виторг усієї групи, а лише про сукупний виторг агрокомпаній, які входять до її складу та подали фінансову звітність за обидва досліджувані періоди", – зауважують дослідники.

Найбільше у відсотках серед ФПГ із виторгом агрокомпаній від одного мільярда гривень торік зріс показник "Укрпромінвесту" — на 69% (+2,11 млрд грн).

У "Кернела" виторг агрокомпаній збільшився на 47%, або на 6,07 млрд грн, у "OKKO Group" — на 41%, або на 613 млн грн. "Агропросперіс" додав 30%, або 1,64 млрд грн, а "SP Advisors" — 28%, або 3,92 млрд грн.

Водночас у трьох ФПГ виторг скоротився. Найбільше — у "Явір-АПК": на 42%, або на 576,3 млн грн. У "Фоззі Груп" виторг агрокомпаній зменшився на 7%, або на 103,4 млн грн, а в АПГК "Дніпровська" — на 2%, або на 78,1 млн грн.

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Раніше міністр аграрополітики Тарас Висоцький повідомив, що після ударів по портах аграрії позичають активніше, але дешевих грошей у цих позиках поменшало: з 21 млрд грн, залучених після початку блокування, лише 6,3 млрд грн пройшли за програмою "5-7-9%" – від початку року співвідношення було іншим.