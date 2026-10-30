Деякі держбанки України накрив обвал прибутків

Приватбанк, Ощадбанк, Укрексімбанк і "Сенс банк" у третьому кварталі 2026 року сукупно отримали 14,14 млрд грн чистого прибутку проти 23,43 млрд грн за аналогічний період торік, що на 39,6% менше.

Про це свідчать звітності Приватбанку, Укрексімбанку, Ощадбанку і "Сенс банку".

Чистий прибуток Ощадбанку скоротився у 7,2 раза, до 583,3 млн грн проти 4,19 млрд грн торік. Операційні доходи банку впали на 24,1%, водночас зросли витрати на персонал та адміністративні потреби.

Порівняно з попереднім, другим кварталом зниження прибутку Ощадбанку становило 59,1%.

Укрексімбанк скоротив квартальний чистий прибуток на 65%, до 961,1 млн грн із 2,74 млрд грн. Проти другого кварталу цього року прибуток зменшився на 8,1%.

"Сенс банк" отримав 263,6 млн грн чистого прибутку проти 743,1 млн грн роком раніше – у 2,8 раза менше. Порівняно з другим кварталом, коли банк отримав 631,4 млн грн, падіння становило 58,3%.

Приватбанк залишився найприбутковішим серед цих установ, однак його чистий прибуток також знизився, на 21,7%, до 12,34 млрд грн. Водночас порівняно з другим кварталом банк наростив прибуток на 5,3%.

Однак квартальний прибуток банку до оподаткування зріс на 18,7% порівняно з минулим роком.

В інших трьох банків прибуток до оподаткування погіршився: в Ощадбанку він скоротився вчетверо, в Укрексімбанку – на 29,4%, у "Сенс банку" – на 25,5% рік до року.

Нагадаємо:

27 жовтня Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про збереження 50% податку на прибуток банків у 2027 році.