Чинний віцепрем’єр-міністр Чернишов отримав підозру в корупції в Мінрегіоні

Чинний віцепрем'єр-міністр України Олексій Чернишов, який раніше був міністром розвитку громад та територій, отримав підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро.

Йдеться, що він став шостим підозрюваним у справі про масштабну корупційну оборудку у будівельній сфері за участю топпосадовців держави.

Нагадаємо:

САП та НАБУ заявили, що викрили корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави, яка могла призвести до заподіяння державі понад 1 млрд грн збитків.

12 та 13 червня детективи НАБУ за погодженням із прокурором САП повідомили про підозру в замаху на зловживання службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі 5 особам:

колишній державний секретар Мінрегіону (Володін);

колишній радник міністра (Горбатюк);

колишня директорка держпідприємства (Сушон);

забудовник та його довірена особа (організатори схеми Сергій Копистира та Олег Татаренко).

17 червня суд обрав запобіжний захід для колишнього члена правління НАК "Нафтогаз України" Василя Володіна, що за даними ЕП був звільнений напередодні. Його взяли під варту на 60 днів, до 17 серпня з альтернативою внесення застави у розмірі 20 млн грн.

20 червня слідчий суддя ВАКС застосував до забудовника Сергія Копистирі, якого слідство вважає організатором злочинної схеми, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 100 млн грн.