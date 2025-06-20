До ще одного з фігурантів справи про корупцію в Мінрегіоні застосували запобіжний захід

Cлідчий суддя ВАКС застосував до забудовника Сергія Копистирі, якого слідство вважає організатором злочинної схеми, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 100 млн грн.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

У разі внесення застави на підозрюваного будуть покладені відповідні процесуальні обов’язки, зокрема:

- не відлучатися з міста Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;

- здати на зберігання до Державної міграційної служби усі свої паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд до України;

- носити електронний браслет.

Нагадаємо:

САП та НАБУ заявили, що викрили корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави, яка могла призвести до заподіяння державі понад 1 млрд грн збитків.

12 та 13 червня детективи НАБУ за погодженням із прокурором САП повідомили про підозру в замаху на зловживання службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі 5 особам:

колишній державний секретар Мінрегіону (Володін);

колишній радник міністра (Горбатюк);

колишня директорка держпідприємства (Сушон);

забудовник та його довірена особа (організатори схеми Сергій Копистира та Олег Татаренко).

17 червня суд обрав запобіжний захід для колишнього члена правління НАК "Нафтогаз України" Василя Володіна, що за даними ЕП був звільнений напередодні. Його взяли під варту на 60 днів, до 17 серпня з альтернативою внесення застави у розмірі 20 млн грн.