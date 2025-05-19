НБУ поки не планує робити євро основною курсоутворюючою валютою

Національний банк наразі не розглядає рішення щодо зміни основної курсоутворюючої валюти з долара США на євро, а лише вивчає це питання.

Про це НБУ повідомив у відповіді на запит ЕП.

Там зазначили, що вивчення питання щодо переходу на євро почалося ще минулого року, зокрема обговорювалося під час засідання Ради оверсайту грошового та кредитного ринків 28 лютого 2024 року.

"Така робота має комплексний характер і потребує якісної різносторонньої підготовки. Отже, зміна курсоутворюючої валюти не є питанням найближчої перспективи. Зміни, якщо вони відбудуться, будуть безшовними та фактично не відчутними для населення", – пояснили у Нацбанку.

Причиною початку обговорень щодо визначення євро як основної курсоутворюючої валюти у Нацбанку називали євроінтеграцію України. Додатковим стимулом для таких роздумів НБУ називає посилення ролі ЄС у забезпеченні обороноздатності України.

Що таке основна курсоутворююча валюта?

Наразі основною курсоутворюючою валютою в України є американський долар. Це означає, що Національний банк щодня встановлює офіційний курс долара у гривнях. Офіційні курси решти світових валют НБУ визначає по крос-курсу цих валют до долара.

Наприклад, курс євро в Україні встановлюють шляхом множення значення курсу долара (у гривнях) на курс євро (у доларах), який склався на міжнародних валютних ринках.

У разі, якщо НБУ встановить основною курсоутворюючою валютою євро, то все відбуватиметься аналогічно: регулятор щодня встановлюватиме значення офіційного курсу євро, а курси решти світових валют (зокрема, того ж долара) визначатиме, помноживши значення курсу євро на курс цих валют у євро, який склався на світових ринках.

Долар досі домінує на українському ринку

Як зазначили у Нацбанку, перехід на євро як основної курсоутворюючої валюти не відбудеться найближчим часом. Передусім тому, що роль долара у розрахунках на міжбанківському ринку наразі залишається домінуючою.

"Операції з доларом США і надалі значно превалюють у всіх сегментах валютного ринку. Частка операцій в євро хоча і зростає у більшості сегментів, але лише маржинально", – відзначають в НБУ.

Ба більше, після початку великої війни частка розрахунків у євро на міжбанківському ринку (за виключенням операцій з НБУ) навіть скоротилася, порівняно з довоєнними 2019-2021 роками:

у 2019 році у доларах відбувалося 85% операцій, в той час як у євро – 13% (решта операцій були в інших валютах);

у 2020 та 2021 роках частка долара становила 85%, а євро – 14%;

у 2022 році частка долара становила 89%, а євро – 11%;

у 2023 році частка долара становила 93%, євро – 7%;

у 2024 році частка долара становила 95%, євро – 5%;

у 2025 році (станом на 25 квітня) у доларах відбувалося 91% операцій на міжбанківському валютному ринку, а у євро – 9%.

У Нацбанку також додали, що частка розрахунків у євро у квітні 2025 року на міжбанківському ринку зросла на тлі коливань курсу долара до євро та решти світових валют.

За даними НБУ, від початку 2025 року регулятор не здійснював жодних інтервенцій у євро на міжбанківському ринку. Всі операції з купівлі та продажу валюти Нацбанком відбувалися у доларах. Такою ж була ситуація у 2023-2024 роках.

Водночас у 2022 році НБУ продав на міжбанку 1,9 млрд євро та купив 123 млн євро – передусім у березні-травні того року.

Нагадаємо:

На початку травня голова НБУ Андрій Пишний повідомив, що регулятор вивчає можливість переходу до євро як основної курсоутворюючої валюти замість долара США.