У четвер, 19 листопада, офіційний курс євро знизиться ще на 28 копійок, до 49,57 грн – найнижчого рівня за понад 10 місяців.

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