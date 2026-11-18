Євро падає вже тиждень й опуститься до мінімуму за понад 10 місяців
Курс валют на 19 листопада 2026 року
Фото: Getty Images
У четвер, 19 листопада, офіційний курс євро знизиться ще на 28 копійок, до 49,57 грн – найнижчого рівня за понад 10 місяців.
Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).
Нижчий офіційний курс євро востаннє фіксували 6 січня 2026 року.
Курс долара своєю чергою зменшиться на 14 копійок і становитиме 45,20 грн.
Офіційні курси на четвер 19 листопада встановлено на такому рівні:
1 долар США – 45,20 грн (45,34 грн станом на 18 листопада);
1 євро – 49,57 грн (49,85 грн станом на 18 листопада).
Нагадаємо:
Попередній історичний максимум долара був встановлений 4 листопада – 45,66 грн.
Попередній історичний максимум євро був встановлений 24 серпня – 52,24 грн.
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