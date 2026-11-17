Нацбанк показав курс валют на середу 18 листопада
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У середу, 18 листопада, офіційний курс долара до гривні зменшиться на 5 копійок та становитиме 45,34 грн.
Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).
Курс євро зменшиться на 13 копійок і становитиме 49,85 грн.
Офіційні курси на середу 18 листопада встановлено на такому рівні:
1 долар США – 45,34 грн (45,39 грн станом на 17 листопада);
1 євро – 49,85 грн (49,98 грн станом на 17 листопада).
Нагадаємо:
Попередній історичний максимум долара був встановлений 4 листопада – 45,66 грн.
Попередній історичний максимум євро був встановлений 24 серпня – 52,24 грн.
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