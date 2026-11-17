У вівторок, 17 листопада, курс євро в банках вперше опустився нижче 50 гривень, долар стабільний.

Про це свідчать дані minfin.com.ua.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США: 45,31 – 45,96 грн (на 16 листопада: 45,30 – 45,96 грн);

Євро: 45,96 – 51,17 грн (на 16 листопада: 50,06– 50,96 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк – 45,25 - 45,95 грн;

Ощадбанк – 45,25 - 45,95 грн;

Укрсиббанк – 45,20 - 45,95 грн;

ПУМБ – 45,40 - 46,0 грн;

Райффайзен – 45,20 - 45,95 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

Приватбанк – 49,90 – 50,90 грн;

Ощадбанк – 49,90 – 50,95 грн;

Укрсиббанк – 49,85 - 50,90 грн;

ПУМБ – 50,10 - 50,80 грн;

Райффайзен – 49,80 - 50,75 грн.

Нагадаємо:

У вівторок, 17 листопада, офіційний курс євро до гривні зменшився на 24 копійки та становить 49,98 грн.