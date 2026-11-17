Курс валют на 17 листопада: євро в банках опустився нижче 50 гривень
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У вівторок, 17 листопада, курс євро в банках вперше опустився нижче 50 гривень, долар стабільний.
Про це свідчать дані minfin.com.ua.
Середні курси валют у касах банків були такими:
Долар США: 45,31 – 45,96 грн (на 16 листопада: 45,30 – 45,96 грн);
Євро: 45,96 – 51,17 грн (на 16 листопада: 50,06– 50,96 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
- Приватбанк – 45,25 - 45,95 грн;
- Ощадбанк – 45,25 - 45,95 грн;
- Укрсиббанк – 45,20 - 45,95 грн;
- ПУМБ – 45,40 - 46,0 грн;
- Райффайзен – 45,20 - 45,95 грн.
Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:
- Приватбанк – 49,90 – 50,90 грн;
- Ощадбанк – 49,90 – 50,95 грн;
- Укрсиббанк – 49,85 - 50,90 грн;
- ПУМБ – 50,10 - 50,80 грн;
- Райффайзен – 49,80 - 50,75 грн.
Нагадаємо:
У вівторок, 17 листопада, офіційний курс євро до гривні зменшився на 24 копійки та становить 49,98 грн.
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