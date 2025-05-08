Україна може відмовитися від прив'язки до долара на користь євро — НБУ

Національний банк України вивчає можливість перейти від орієнтації на долар до прив’язки гривні до євро.

Про це пише Reuters.

Серед причин, які назвав виданню голова НБУ Андрій Пишний, — тісніша співпраця з Європейським Союзом, нестабільність на світових ринках і ймовірне розділення глобальної торгівлі.

Він додав, що "ця робота є складною і потребує якісної, всебічної підготовки".

Наразі долар залишається основною валютою для валютних інтервенцій НБУ. Але частка операцій у євро "помірно зростає" в більшості сегментів ринку.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році НБУ фіксував курс на рівні близько 29 грн за дол, а з жовтня 2023 року перейшов до режиму керованого курсу, орієнтуючись на долар.

Україна очікує вступу до Євросоюзу до 2030 року. За аналогією, Молдова вже цього року перейшла на євро як референсну валюту.

НБУ прогнозує, що завдяки євроінтеграції та поступовому відновленню економіка зростатиме на 3,7–3,9% у найближчі два роки. Але подальші перспективи залежать від розвитку війни.

"Швидке завершення війни однозначно було б позитивним сценарієм для економіки, якщо воно включатиме гарантії безпеки для України", — зазначив Пишний. Водночас він наголосив, що позитивні ефекти "можуть проявитися не одразу".

Цього року Україна очікує отримати 55 млрд дол зовнішньої допомоги. У 2026 році, за словами Пишного, очікується 17 млрд дол, а у 2027 — 15 млрд дол.

Нагадаємо:

Станом на 8 травня, офіційний курс долара до гривні зменшився на 2 копійки, євро додав 11 копійок.