Через "Дію" можно подать заявление в Реестр убытков по пропавшим без вести близким

Реестр убытков начал сбор заявлений о возмещении за душевную боль и страдания из-за исчезновения близкого члена семьи.

Об этом сообщает пресс-служба "Дії".

"Если ваш близкий родственник пропал без вести после начала полномасштабного вторжения - подайте заявление в международный Реестр убытков через портал "Дія", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новая услуга дает возможность через портал "Дія" подать в международный Реестр убытков заявление в категории А 2.2 "Исчезновение без вести близкого члена семьи" в результате агрессии России против Украины, начиная с 24 февраля 2022 года, что в дальнейшем позволит получить компенсации за причиненные душевную боль и страдания.

Реестр убытков принимает заявления от:

Родителей пропавшего без вести лица (биологических, юридически признанных усыновителей или отчима или мачехи);

Другого из супругов пропавшего без вести лица (в законном браке) или гражданского партнера;

Ребенка пропавшего без вести лица (биологического, юридически признанного усыновленного ребенка или падчерицы / пасынка (ребенка супруга или гражданского партнера));

Другого члена семьи, который не относится к близким членам семьи, но имел близкие отношения с пропавшим / пропавшей без вести и элементы зависимости, которые отличаются от обычного родства и может предоставить доказательства об этом.

Чтобы подать заявление нужнозаполнить форму заявления А 2.2 "Исчезновение без вести близкого члена семьи" на портале "Дія" и добавить номер выписки из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Ваше заявление будет направлено в международный Реестр убытков для дальнейшего рассмотрения и получения компенсаций.

Напомним:

10 марта в "Дії" появилось цифровое разрешение на оружие, которое уменьшит риск его незаконного оборота. Выписка будет генерироваться из Единого реестра оружия.