У "Дії" запустили дозвіл на зброю, який зменшить ризик її незаконного обігу

10 березня у "Дії" з’явився цифровий дозвіл на зброю, який зменшить ризик її незаконного обігу. Витяг генеруватиметься з Єдиного реєстру зброї.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Усе онлайн у "Дії". Дозвіл під рукою в будь-якій ситуації, і не потрібно носити інші дозвільні документи. Спочатку він працюватиме у форматі бета-тестування – постійно аналізуватимемо фідбек та перевірятимемо, чи все літає", – розповів Федоров.

Він нагадав, що у 2022 році у "Дії" провели опитування про володіння зброєю, щоб зрозуміти інтерес українців до цієї теми. Воно стало другим за популярністю в застосунку. У 2023 році МВС створило електронний реєстр зброї, на його основі й запустили дозвіл у "Дії".

Раніше дозвіл був паперовою книжечкою, у яку вручну вносили записи. Тепер у згенерованому дозволі в "Дії" можна переглянути повну інформацію про всю свою зброю та побачити статус документа.

А якщо термін дії закінчуватиметься, користувач отримає push-сповіщення й зможе продовжити дозвіл онлайн через сайт МВС.

"Документ у застосунку неможливо підробити, поліція зможе миттєво перевіряти його легальність й інформацію про власника, що зменшує ризик незаконного обігу зброї", – підкреслив Федоров.

Нагадаємо:

Україна очолила список найбільших імпортерів основних видів озброєнь у світі за період 2020-2024 років. Її імпорт зріс майже у 100 разів порівняно з 2015-2019 роками.