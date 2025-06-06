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Після тиску: Центробанк Росії знизив ключову ставку уперше з вересня 2022 року

Віктор Волокіта — 6 червня, 14:05
Після тиску: Центробанк Росії знизив ключову ставку уперше з вересня 2022 року
Голова Банку Росії Ельвіра Набіулліна
Getty Images

Банк Росії на засіданні в п'ятницю, 6 червня, знизив ключову ставку з 21% до 20% річних.

Про це повідомляє The Moscow Times

Видання пише, що перше з осені 2022 року зниження ставки стало несподіванкою для більшості експертів, які прогнозували її збереження на рекордному від початку 2000-х рівні. Такий прогноз давали 19 із 26 експертів, опитаних Reuters.

"Поточний інфляційний тиск, зокрема стійкий, продовжує знижуватися", - пояснює Центробанк у релізі: поточне зростання цін із поправкою на сезонність сповільнилося до 6,2% у перерахунку на рік після в середньому 8,2% у першому кварталі.

При цьому економіка сповільнюється, повідомив Центробанк РФ.

Нагадаємо:

Тиск на Центробанк РФ наростав, до зниження ставки закликали російський уряд і бізнес. Про те, що час настав, останнім часом говорили російські міністри фінансів Антон Силуанов і економічного розвитку Максим Решетніков.

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