После давления: Центробанк России снизил ключевую ставку впервые с сентября 2022 года

Банк России на заседании в пятницу, 6 июня, снизил ключевую ставку с 21% до 20% годовых.

Об этом сообщает The Moscow Times

Издание пишет, что первое с осени 2022 года снижение ставки стало неожиданностью для большинства экспертов, которые прогнозировали ее сохранение на рекордном с начала 2000-х уровне. Такой прогноз давали 19 из 26 экспертов, опрошенных Reuters.

"Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжает снижаться", - поясняет Центробанк в релизе: текущий рост цен с поправкой на сезонность замедлился до 6,2% в пересчете на год после в среднем 8,2% в первом квартале.

При этом экономика замедляется, сообщил Центробанк РФ.

Напомним:

Давление на Центробанк РФ нарастало, к снижению ставки призывали российское правительство и бизнес. О том, что время пришло, в последнее время говорили российские министры финансов Антон Силуанов и экономического развития Максим Решетников.