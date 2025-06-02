Центробанк під тиском Кремля: уряд вимагає дешевших грошей

Голова Банку Росії Ельвіра Набіулліна стикається з тиском з боку уряду через рекордно високу ключову ставку, яка негативно впливає на економіку країни.

Про це повідомляє Bloomberg.

У Кремлі очікують зниження облікової ставки вже найближчими тижнями. Деякі чиновники наполягають, щоб це відбулося на засіданні Центробанку у п’ятницю.

З жовтня 2024 року ставка тримається на рівні 21%. Попри те, що інфляція у квітні знизилася до 6,2%, висока ставка блокує інвестиції в цивільну економіку та пригнічує виробництво.

Урядова команда вже публічно тисне на Набіулліну. Міністр фінансів Антон Сілуанов заявив, що Центробанк має "простір для маневру". Схожої думки дотримується й міністр економіки Максим Решетніков. Обоє попереджають, що збереження жорсткої монетарної політики загрожує економічним спадом.

За оцінками Центру макроекономічного аналізу РФ, виробництво цивільної продукції в першому кварталі щомісячно скорочувалося на 0,8%. Один із найбільших промислових гравців, Severstal, повідомив про відтік 33 млрд рублів і замороження інвестпрограм.

В умовах падіння доходів від енергоресурсів і дефіциту бюджету уряд намагається пожвавити економіку, але Центробанк остерігається повторного стрибка інфляції. У грудні Набіулліна закликала до терпіння, наголосивши: "Посилена монетарна політика вже працює".

Аналітики Bloomberg Economics вважають, що нинішні показники дозволяють знизити ставку на 2–3 п.п. — до 18–19% уже в червні.

Нагадаємо:

Російський Центробанк вчетверте поспіль зберіг ключову ставку на рівні 21%, оскільки інфляційний тиск залишається високим та відбулося суттєве погіршення умов зовнішньої торгівлі - на тлі торговельних війн впали ціни на нафту, основний експортний товар РФ.