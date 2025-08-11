Ціна найпопулярнішої криптовалюти наблизилась до історичного максимуму

Bitcoin піднявся вище $122 тис., майже досягнувши історичного рекорду.

Про це пише Bloomberg.

Bitcoin піднявся майже до історичного максимуму, оскільки інституційний попит і закупівлі з боку корпоративних казначейств підживлюють ринок цифрових активів.

Найбільша криптовалюта світу зростала на 3,3%, перевищивши позначку $122 000 - лише за крок від рекорду, встановленого в середині липня. На вихідних Ether подорожчав понад $4,300, досягнувши найвищого рівня з грудня 2021 року.

Зростання підтримує активний інтерес великих інвесторів. За даними Coingecko, компанії-скарбниці, що інвестують у криптовалюти, накопичили Bitcoin на $113 млрд. Еквівалентні структури для Ether мають запас токенів на $13 млрд.

Нагадаємо:

Компанія Trump Media & Technology Group Corp., якій належить Truth Social, придбала Bitcoin і пов'язані з ними цінні папери на суму близько $2 мільярдів у межах раніше оголошеного плану перетворитися на компанію з криптовалютною скарбницею.

Медіагрупа сім'ї Трампів планувала залучити $3 мільярди, щоб інвестувати в криптовалюти, зокрема Bitcoin, на тлі того, як президент США обіцяє зробити країну "криптовалютною столицею світу".

У понеділок 14 липня біткоїн уперше перетнув позначку в 120 000 доларів.