Трамп обіцяє США статус "криптостолиці" – і його медіабізнес шукає мільярди на Bitcoin

Медіагрупа родини Трампів планує залучити $3 мільярди, щоб інвестувати в криптовалюти, зокрема Bitcoin, на тлі того, як президент США обіцяє зробити країну "криптовалютною столицею світу".

Про це повідомляє агентство Financial Times.

Компанія Trump Media & Technology Group (TMTG), яка стоїть за соціальною мережею Truth Social і контролюється родиною Трампів, має намір отримати $2 млрд шляхом продажу нових акцій і ще $1 млрд через випуск конвертованих облігацій. Про це повідомили шість осіб, обізнаних із планами.

Про залучення коштів можуть оголосити вже цього тижня перед великою конференцією криптоінвесторів у Лас-Вегасі, на якій очікуються виступи віцепрезидента Джей Ді Венса, синів Трампа — Дональда-молодшого та Еріка, а також "криптокуратора" кампанії Трампа Девіда Сакса.

Остаточні умови, терміни та обсяги залучення капіталу ще можуть змінитися. Двоє співрозмовників Financial Times повідомили, що обсяг фінансування було збільшено останніми тижнями через високий попит.

Ці плани — черговий приклад активного просування родини Трампів у криптовалютну сферу, що вже викликало занепокоєння через можливі конфлікти інтересів. Сам президент пообіцяв зробити США "криптовалютною столицею світу".

Інтерес Трампа до крипти призвів до хвилі угод і ініціатив на тлі відновлення ринку криптовалют. Минулого тижня Bitcoin досяг рекордної ціни в $109 тисяч.

Модель, яку використовує TMTG, подібна до стратегії компанії Strategy (раніше — MicroStrategy), яка зростала коштом боргових і акційних інструментів, інвестуючи десятки мільярдів у Bitcoin і досягнувши капіталізації понад $100 млрд.

TMTG також планує запустити біржовий фонд (ETF), орієнтований на криптовалюти. Минулого тижня Трамп провів закриту гала-вечерю для провідних інвесторів свого мемкоїна на своєму курорті під Вашингтоном.

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