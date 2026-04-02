Кредитування у гривнях під виглядом крипти: НБУ заборонив Crypsee надавати фінансові послуги

Національний банк виявив порушення закону в тому, що сервіс Crypsee надавав клієнтам кредити у гривнях маскуючи це під позики у криптоактивах.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що Нацбанк заборонив установі "HI-TECH DYNAMICS GROUP LIMITED" PRIVATE LIMITED COMPANY надавати споживачам на сервісі "Crypsee" фінансові послуги.

Поглиблений аналіз показав, що за допомогою сервісу "Crypsee", формально надаючи позики в USDT, фактично видавали кредити в гривні, оминаючи всі встановлені законом регуляторні механізми. Також, за результатами аналізу, встановлено, що правочини, які укладаються сервісом "Crypsee", ідентичні тим, що укладалися сервісом BitCapital, діяльність якого теж визнана НБУ незаконною.

Нацбанк отримав понад 970 звернень від клієнтів незаконної схеми кредитування через вебсайт сервісу "Crypsee". Вони скаржились на високі відсоткові ставки, неправомірні нарахування за кредитами, агресивну та відверто нецивілізовану політику стягнення боргів та повну непрозорість умов кредитування.

Особливо вразливими виявилися соціально незахищені групи населення, а також військовослужбовці, яким компанія відмовляла в пільгах, передбачених законодавством України та агресивно стягувала заборгованість, зазначили в НБУ.

Регулятор підкреслює, що єдиним законним платіжним засобом на території України є гривня, а законодавство про віртуальні активи наразі розробляється. Те, що немає повноцінного закону про обіг віртуальних активів, створює прогалини в правовому регулюванні, якими одразу намагаються скористатися недобросовісні особи, наголосили в Нацбанку.

Як зазначили в НБУ, проведена перевірка, яка, зокрема, полягала в глибинному аналізі договорів та розкриття інформації на онлайн-ресурсі сервісу "Crypsee", виявила системні порушення законодавства України, а саме:

перевищення граничної денної процентної ставки;

недотримання вимог законодавства про захист прав споживачів у частині вимог до договорів та відображення повної вартості кредиту;

інформаційну непрозорість та введення в оману щодо умов кредиту;

відсутність обов'язкової інформації до розкриття на вебсайті тощо.

В Нацбанку наголосили, що виявлені порушення свідчать про протиправність діяльності установи "HI-TECH DYNAMICS GROUP LIMITED PRIVATE LIMITED COMPANY" та відповідного сервісу "Crypsee". Сервіс фактично створений для надання кредитів поза правовим полем України та відповідним наглядом регулятора.

Національний банк прийняв рішення про визнання у правочинах, що укладаються на сервісі "Crypsee", наявності ознак фінансової послуги з надання коштів у кредит.

Правління Національного банку України ухвалило рішення визнати послуги, які надає сервіс BitCapital, фінансовими. Компанія декларувала видачу кредитів у криптовалюті, хоча фактично видавала їх у гривнях без будь-якої реєстрації.