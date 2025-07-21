Фірма з орбіти Трампа витратила $2 мільярди на Bitcoin

Компанія Trump Media & Technology Group Corp., якій належить Truth Social, придбала Bitcoin та пов’язані з ними цінні папери на суму близько $2 мільярдів у рамках раніше оголошеного плану перетворитися на компанію з криптовалютною скарбницею.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Крім того, близько $300 мільйонів капіталу було виділено на стратегію придбання опціонів на Bitcoin та пов’язані з ним активи, повідомила компанія у понеділок.

Trump Media планує і надалі купувати Bitcoin та зв’язані активи, а також конвертувати свої опціони в Bitcoin залежно від ситуації на ринку.

У травні компанія приєдналася до хвилі фірм, які копіюють криптоскарбничу стратегію, започатковану Майклом Сейлором. І це не єдина компанія, пов’язана з родиною Дональда Трампа, яка взялася за зберігання активів у Bitcoin. Наприклад, PSQ Holdings, у правлінні якої перебуває Дональд Трамп-молодший, також оголосила про наміри досліджувати криптовалютну стратегію.

«Ці активи допомагають забезпечити фінансову незалежність нашої компанії, захищають нас від дискримінації з боку фінансових установ і створять синергію з утилітарним токеном, який ми плануємо запровадити у Truth Social», — заявив Девін Нуньєс, генеральний директор Trump Media.

Компанія, що базується в Сарасоті, штат Флорида, також зазначила, що використовуватиме біткоїн і пов’язані з ним цінні папери для отримання доходу, а також можливо придбає додаткові криптоактиви.

Після оголошення цієї новини акції Trump Media зросли більш ніж на 7% на премаркеті, хоча загалом з початку року впали приблизно на 45%.

Нагадаємо:

Медіагрупа родини Трампів планувала залучити $3 мільярди, щоб інвестувати в криптовалюти, зокрема Bitcoin, на тлі того, як президент США обіцяє зробити країну "криптовалютною столицею світу".