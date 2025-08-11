Цена самой популярной криптовалюты приблизилась к историческому максимуму

Bitcoin поднялся выше $122 тыс, почти достигнув исторического рекорда.

Об этом пишет Bloomberg.

Bitcoin поднялся почти до исторического максимума, поскольку институциональный спрос и закупки со стороны корпоративных казначейств подпитывают рынок цифровых активов.

Крупнейшая криптовалюта мира росла на 3,3%, превысив отметку $122 000 - всего в шаге от рекорда, установленного в середине июля. На выходных Ether подорожал более $4,300, достигнув самого высокого уровня с декабря 2021 года.

Рост поддерживает активный интерес крупных инвесторов. По данным Coingecko, компании-казначейства, инвестирующие в криптовалюты, накопили Bitcoin на $113 млрд. Эквивалентные структуры для Ether имеют запас токенов на $13 млрд.

Напомним:

Компания Trump Media & Technology Group Corp., которой принадлежит Truth Social, приобрела Bitcoin и связанные с ними ценные бумаги на сумму около $2 миллиардов в рамках ранее объявленного плана превратиться в компанию с криптовалютной казной.

Медиагруппа семьи Трампов планировала привлечь $3 миллиарда, чтобы инвестировать в криптовалюты, в частности Bitcoin, на фоне того, как президент США обещает сделать страну "криптовалютной столицей мира".

В понедельник 14 июля биткоин впервые пересек отметку в 120 000 долларов.