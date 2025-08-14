Дубілет фігурант: ВАКС розгляне справу про виведення 8,2 мільярда з "ПриватБанку"
Вищий антикорупційний суд провів підготовче судове засідання та призначив до судового розгляду справу Приватбанку щодо виведення топменеджментом банку 8,2 млрд грн.
Про це повідомляє Центр протидії корупції.
У справі шестеро обвинувачених:
- ексголова правління ПриватБанку Олександр Дубілет (батько Дмитра Дубілета);
- його заступники Володимир Яценко та Людмила Шмальченко;
- начальниця департаменту міжбанківських операцій Надія Конопкіна;
- начальниця департаменту фінансового менеджмент Олена Бичихіна;
- начальниця департаменту операційного напрямку Наталія Онищенко.
Справу розглядає колегія суддів у складі Маркіяна Галабали, Віктора Ногачевського та Інни Сердюкової (Білоус).
Як повідомляє ЦПК, за версією обвинувачення , напередодні націоналізації ПриватБанку, топпосадовці фінустанови, використовуючи підроблені документи та фіктивне кредитування, вчинили розтрату 315 млн доларів (8,2 млрд грн) на користь пов’язаної з банком компанії Claresholm Marketing Ltd.
