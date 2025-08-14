Дубілет фігурант: ВАКС розгляне справу про виведення 8,2 мільярда з "ПриватБанку"

Вищий антикорупційний суд провів підготовче судове засідання та призначив до судового розгляду справу Приватбанку щодо виведення топменеджментом банку 8,2 млрд грн.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

У справі шестеро обвинувачених:

ексголова правління ПриватБанку Олександр Дубілет (батько Дмитра Дубілета);

його заступники Володимир Яценко та Людмила Шмальченко;

начальниця департаменту міжбанківських операцій Надія Конопкіна;

начальниця департаменту фінансового менеджмент Олена Бичихіна;

начальниця департаменту операційного напрямку Наталія Онищенко.

Справу розглядає колегія суддів у складі Маркіяна Галабали, Віктора Ногачевського та Інни Сердюкової (Білоус).

Як повідомляє ЦПК, за версією обвинувачення , напередодні націоналізації ПриватБанку, топпосадовці фінустанови, використовуючи підроблені документи та фіктивне кредитування, вчинили розтрату 315 млн доларів (8,2 млрд грн) на користь пов’язаної з банком компанії Claresholm Marketing Ltd.

Нагадаємо:

Приватбанк здобув перемогу у багатомільярдному судовому процесі проти олігарха Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова у Високому Суді Лондона.