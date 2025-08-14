Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Дубілет фігурант: ВАКС розгляне справу про виведення 8,2 мільярда з "ПриватБанку"

Володимир Тунік-Фриз — 14 серпня, 14:40
Дубілет фігурант: ВАКС розгляне справу про виведення 8,2 мільярда з ПриватБанку
Getty Images

Вищий антикорупційний суд провів підготовче судове засідання та призначив до судового розгляду справу Приватбанку щодо виведення топменеджментом банку 8,2 млрд грн.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

У справі шестеро обвинувачених:

  • ексголова правління ПриватБанку Олександр Дубілет (батько Дмитра Дубілета);
  • його заступники Володимир Яценко та Людмила Шмальченко;
  • начальниця департаменту міжбанківських операцій Надія Конопкіна;
  • начальниця департаменту фінансового менеджмент Олена Бичихіна;
  • начальниця департаменту операційного напрямку Наталія Онищенко.

Справу розглядає колегія суддів у складі Маркіяна Галабали, Віктора Ногачевського та Інни Сердюкової (Білоус).

Як повідомляє ЦПК, за версією обвинувачення , напередодні націоналізації ПриватБанку, топпосадовці фінустанови, використовуючи підроблені документи та фіктивне кредитування, вчинили розтрату 315 млн доларів (8,2 млрд грн) на користь пов’язаної з банком компанії Claresholm Marketing Ltd.

Нагадаємо:

Приватбанк здобув перемогу у багатомільярдному судовому процесі проти олігарха Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова у Високому Суді Лондона.

корупція Приватбанк

Приватбанк

Дубілет фігурант: ВАКС розгляне справу про виведення 8,2 мільярда з "ПриватБанку"
Новини 30 липня: у Лондоні Приватбанк виграв суд у Коломойського, АРМА без Думи
Лондонський суд став на сторону Приватбанку у спорі з Коломойським на понад 2 млрд дол. Що відомо?

Останні новини