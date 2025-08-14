Дубилет фигурант фигурант: ВАКС рассмотрит дело о выводе 8,2 миллиарда из "ПриватБанка"

Высший антикоррупционный суд провел подготовительное судебное заседание и назначил к судебному разбирательству дело Приватбанка по выводу топ-менеджментом банка 8,2 млрд грн.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

В деле шестеро обвиняемых:

экс-глава правления ПриватБанка Александр Дубилет (отец Дмитрия Дубилета);

его заместители Владимир Яценко и Людмила Шмальченко;

начальница департамента межбанковских операций Надежда Конопкина;

начальница департамента финансового менеджмент Елена Бычихина;

начальница департамента операционного направления Наталья Онищенко.

Дело рассматривает коллегия судей в составе Маркияна Галабалы, Виктора Ногачевского и Инны Сердюковой (Белоус).

Как сообщает ЦПК, по версии обвинения, накануне национализации ПриватБанка, топ-чиновники финучреждения, используя поддельные документы и фиктивное кредитование, совершили растрату 315 млн долларов (8,2 млрд грн) в пользу связанной с банком компании Claresholm Marketing Ltd.

Напомним:

Приватбанк одержал победу в многомиллиардном судебном процессе против олигарха Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в Высоком Суде Лондона.