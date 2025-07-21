Акції, пов’язані з криптовалютою, подорожчали на тлі підписання Трампом "прекрасного" закону

Акції криптокомпаній зростають на тлі ухвалення закону про регулювання стейблкоїнів у США. Закон підписав президент Дональд Трамп.

Про це пише Reuters.

Закон GENIUS Act був ухвалений Палатою представників 308 голосами проти 122, а раніше його підтримав Сенат. Документ забороняє виплату доходів або відсотків за регульованими стейблкоїнами, що, за оцінкою Deutsche Bank, спричинило зростання цін на Ethereum — інвестори шукають альтернативні джерела прибутку.

Ether подорожчав до 3783 доларів — найвищого рівня з грудня 2024 року. Біткойн зріс на 1%, залишаючись на 3% нижче історичного максимуму.

Акції біржових компаній, пов’язаних із криптовалютою, також демонструють зростання. Зокрема, BitMine подорожчала на 5,3%, BTCS — на 3,1%, SharpLink Gaming — на 12,6%. Coinbase додала 2%, а GameSquare Holdings зросла на 4,6%.

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Нагадаємо:

Приватні космічні компанії, зокрема SpaceX Ілона Маска та Blue Origin Джеффа Безоса, отримають вигоду від спеціального податкового стимулу, закладеного в головний законопроєкт про бюджетні витрати, підписаний Дональдом Трампом.

1 липня Сенат США схвалив масштабний бюджетний законопроєкт, відомий як "один великий прекрасний закон".

Загальна капіталізація ринку криптовалют перевищила 4 трильйони доларів. Це сталося на тлі ухвалення нового закону у США.