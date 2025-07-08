"Прекрасний" закон Трампа дав космічні пільги Маску та Безосу

Приватні космічні компанії, зокрема SpaceX Ілона Маска та Blue Origin Джеффа Безоса, отримають вигоду від спеціального податкового стимулу, закладеного в головний законопроєкт про бюджетні витрати, підписаний Дональдом Трампом.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Цей документ, підписаний Трампом минулого тижня, містить положення, що дозволяє фінансувати космопорти через ринок муніципальних облігацій за допомогою так званих облігацій приватної діяльності. Такі облігації зазвичай використовуються для фінансування приватних проєктів, які приносять суспільну користь.

Цей механізм фінансування передбачає безподаткові відсотки, а отже — нижчу вартість позик у порівнянні з традиційними корпоративними облігаціями. Це велика перевага для стрімко зростаючої американської космічної галузі, лідерами якої є Blue Origin і SpaceX.

Обидві компанії, очолювані мільярдерами, змагаються у сучасній "космічній гонці", прагнучи розширити присутність людства за межами атмосфери Землі. Водночас адміністрація Трампа розглядала серйозне скорочення бюджету NASA. Представники Blue Origin і SpaceX відмовилися коментувати ситуацію.

За словами Джейсона Апплсона, керівника напрямку муніципальних облігацій в PGIM Fixed Income, поява пункту про космопорти та інші податкові пільги у великому податковому законі свідчить про потужне лобіювання у Вашингтоні.

Аеропорти та морські порти вже мають право на подібне пільгове фінансування через облігації приватної діяльності, що дозволяє емітентам щорічно економити мільярди доларів. За оцінками незалежного Бюджетного управління Конгресу, за наступні 10 років вартість податкових пільг за такими облігаціями перевищить $43 млрд. Скільки саме з цієї суми припаде на космопорти, не уточнюється.

Пільга, включена до "великого, красивого законопроєкту Трампа", стосується не лише самих космопортів, а й заводів із виробництва космічних апаратів та центрів управління польотами, що, за словами юристки Леслі Пауелл із компанії Kutak Rock, "трохи ширше, ніж звичайне визначення аеропорту".

Ініціативу підтримали законодавці з Флориди, Каліфорнії та Нью-Мексико — штатів, які активно розвивають космічну інфраструктуру.

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Нагадаємо:

Між Дональдом Трампом та Ілоном Маском розгорівся конфлікт навколо субсидій на десятки мільярдів доларів. Президент погрожує скасувати підтримку компаній бізнесмена.

Республіканська більшість у Сенаті США з невеликою перевагою проголосувала за розгляд "великого, красивого" податкового закону Трампа, який раніше критикував Ілон Маск.

Президент США Дональд Трамп не зацікавлений у спілкуванні з Ілоном Маском, який раніше був його союзником, на тлі гострого конфлікту щодо масштабного законопроекту про зниження податків.

1 липня Сенат США схвалив масштабний бюджетний законопроєкт, відомий як "один великий прекрасний закон".