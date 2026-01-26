Найпопулярніша сільгосптехніка: скільки коштують трактори, комбайни, сівалки в Україні

Найпопулярнішими категоріями сільгосптехніки серед українських аграріїв у 2025 році стали трактори (40,4%), комбайни (17,6%) та мінітрактори (10,8%).

Про це йдеться в дослідженні AGRO.RIA.

За аналітичними даними, найбільше сільгосптехніки купували у Запорізькій (12,4%), Вінницькій (10,4%), Київській (7,2%), Волинській (6,8%) та Тернопільській (6,7%) областях.

Натомість найбільша кількість продажів упродовж року припала на Черкаську (16,7%), Київську (10,5%), Вінницьку (6,6%) та Дніпропетровську (6,5%) області.

Згідно з аналітикою, серед українських виробників техніки за кількістю пошукових запитів лідирують Харківський тракторний завод (ХТЗ) та Велес-Агро.

"Якщо ж говорити про усі бренди загалом, найчастіше користувачі шукали техніку John Deere, МТЗ та ХТЗ. Пік інтересу до сільгосптехніки, за даними маркетплейсу AGRO.RIA, припав на жовтень 2025 року", – йдеться в дослідженні.

За середньою ціною на AGRO.RIA, найдорожчою категорією залишаються комбайни, далі — обприскувачі та трактори. Якщо ж оцінювати максимальну вартість, у топі — комбайни, борони та трактори. Найдоступнішою технікою серед 10 найпопулярніших категорій залишається мотоблок.