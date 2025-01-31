Україна розвиває імпакт-економіку та стає осередком технологічних інновацій

Як українські стартапи створюють рішення для подолання наслідків війни

Україна, яка вже майже три роки протистоїть російській агресії, не лише стала символом мужності та стійкості, але й поступово перетворюється на глобальний осередок технологічних інновацій, спрямованих на вирішення ключових соціальних викликів.

Саме тут і зараз можна в реальному часі спостерігати переваги соціального підприємництва та імпакт-економіки, що стануть важливими інструментами для відновлення країни, забезпечення сталого розвитку та досягнення соціальної справедливості.

На відміну від традиційної економіки, де основним пріоритетом є прибуток, соціальна економіка ставить за мету, окрім прибутку, вирішення соціальних проблем та створення більш справедливого і стійкого суспільства.

Це надзвичайно актуально для України, оскільки через війну кількість викликів і проблем незчисленна: мільйони вимушених переселенців, сотні тисяч людей з особливими потребами, безробіття, суттєво погіршення ментального стану суспільства тощо.

Без зміни пріоритетів та інтеграції генів інклюзивності й соціальності в ДНК бізнесу вирішити згадані проблеми, забезпечити розвиток країни та суттєво підвищити якість життя буде вкрай складно.

Завдяки сучасним технологіям, яким знаходиться найрізноманітніше застосування, соціальна економіка отримує новий імпульс. Прикладів, насправді, дуже багато: від державного сервісу "ДІЯ", яким захоплюються і про який у себе мріють найпрогресивніші країни, - до низки стартапів, які успішно використовують технології штучного інтелекту для психологічної підтримки та застосунках для когнітивно-поведінкової терапії, допомагаючи людям керувати стресом, тривогою чи депресією.

Згадати хоча б нейронауковий трекер Anima – цей інноваційний український стартап вміє визначати психічні стани та відхилення за рухом очей. Або стартап Esper Bionics, який використовує ШІ для адаптації протеза руки під конкретну людину завдяки інформації про м’язову активність з датчиків і алгоритмам машинного навчання. За версією Time, цей український проєкт потрапив до списку 200 найкращих винаходів 2022 року.

Штучний інтелект і аналіз big data також спрощують та прискорюють процес гуманітарного розмінування, що є вкрай важливим для відновлення України. Взагалі цифрові технології та інновації рухають позитивні зміни вперед, і Україна зараз створює унікальну імпакт-екосистему і стає справжнім світовим хабом рішень, які дозволяють технологічним компаніям зосередитися на соціальному впливі.

У 2022 році Україна стала символом мужності та готовності боротися за свою свободу. Зараз вона є прикладом того, як можна одночасно розвивати бізнес та рухати вперед соціальні інновації попри всі складнощі та негаразди, пов’язані з війною. В України є всі шанси продемонструвати світу, як реалізувати потенціал для довгострокового зростання в технологічних секторах, вирішуючи соціальні питання, адже інновації тут – це не лише про технології, а й про стійкість та відновлення.

Українські стартапи і бізнес активно працюють над подоланням наслідків війни, підтримкою переселенців та забезпеченням доступу до освіти в найвіддаленіших регіонах країни. У свою чергу, технології та інновації дають можливість швидше надавати допомогу, робити її більш ефективною та простіше масштабувати найкращі проєкти та ініціативи, які довели свою важливість та значущість.

В Україні вже є численні успішні історії соціальних інновацій в технологічному секторі, ініційованих як українськими, так й міжнародними компаніями. Це й застосунки, що допомагають переміщеним особам знайти та отримати необхідні послуги, й блокчейн-платформи, що забезпечують прозорість розподілу гуманітарки.

І це тільки початок. Технологічні компанії здатні відіграти ключову роль у відновленні України та розвитку імпакт-економіки. Вони можуть самі взірцем для інших бізнесів. Наслідуючи їх приклад і розуміючи переваги, які дає такий підхід, інші бізнеси ставатимуть більш соціальними.

До того ж, можна не тільки бути соціальними самим, а й підтримувати соціальні підприємства та сприяти інклюзивним інноваціям. Особливо у сферах освіти, охорони здоров'я та економічного відновлення, надаючи таким компаніям в якості партнерів необхідні ресурси та знання.

Глобальні технологічні компанії можуть інвестувати в українські таланти, створювати робочі місця та запускати ініціативи, спрямовані на професійний розвиток українців та забезпечення гендерної рівності. І, звісно ж, хайтек продовжуватиме створювати технологічні продукти та послуги, які відповідають потребам усіх українців, особливо вразливих груп населення.

Попри складнощі, як-от зруйнована інфраструктура, брак кадрів та гостра потреба у ресурсах, українські інноватори знаходять ефективні рішення. Завдяки підтримці акселераторів та інвесторів, ці ініціативи стають справжніми творцями змін.

Це видно й по першому випуску Impact Business Accelerator, який Impact Force зробили у співпраці з SILab Ukraine, й по тих компаніях, які брали участь у програмі у 2024 році і отримали необхідні знання та ресурси для того, щоб прискорити своє зростання та структурно включити соціальний вплив як частину своєї бізнес-стратегії. Якщо у 2023 році на участь у програмі подалися 100 українських компаній, то у 2024 їх було вже у чотири рази більше.

За підрахунками експертів, інтеграція технологічних рішень для сприяння імпакт-економіці та бізнесу з соціальним впливом у післявоєнній Україні може принести додаткові 250 мільйонів доларів США до ВВП України протягом наступних 5 років.

Сьогодні Україна має унікальну можливість стати моделлю успішного поєднання технологій та соціального впливу. Долучитися до формування сталої імпакт-економіки в Україні повинні як глобальні, так і локальні технологічні компанії, які у партнерстві з бізнес-акселераторами можуть стати каталізатором справжніх та відчутних змін.

Причому допомагати можна по-різному: від прямих інвестицій у соціальні підприємства до надання менторства, а також ресурсів та технологічних рішень, які можна застосувати для вирішення соціальних проблем.

Україна зараз – це не просто поле бою, а й потужна лабораторія інновацій. Дуже ймовірно, що саме тут, завдяки підтримці хайтек-компаній буде винайдено соціальний "пеніцилін", який змінить життя мільйонів не тільки в Україні, а й у всьому світі. І справжні бізнес-лідери точно захочуть бути частиною цього!