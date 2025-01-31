Украина развивает импакт-экономику и становится центром технологических инноваций

Как украинские стартапы создают решения для преодоления последствий войны

Украина, которая уже почти три года противостоит российской агрессии, не только стала символом мужества и стойкости, но и постепенно превращается в глобальный центр технологических инноваций, направленных на решение ключевых социальных вызовов.

Само здесь и сейчас можно в реальном времени наблюдать преимущества социального предпринимательства и импакт-экономики, которые станут важными инструментами для восстановления страны, обеспечения устойчивого развития и достижения социальной справедливости.

В отличие от традиционной экономики, где основным приоритетом является прибыль, социальная экономика ставит целью, кроме прибыли, решение социальных проблем и создание более справедливого и устойчивого общества.

Это чрезвычайно актуально для Украины, поскольку из-за войны количество вызовов и проблем неисчислимо: миллионы вынужденных переселенцев, сотни тысяч людей с особыми потребностями, безработица, существенно ухудшение ментального состояния общества и тому подобное.

Без изменения приоритетов и интеграции генов инклюзивности и социальности в ДНК бизнеса решить упомянутые проблемы, обеспечить развитие страны и существенно повысить качество жизни будет крайне сложно.

Благодаря современным технологиям, которым находится самое разнообразное применение, социальная экономика получает новый импульс. Примеров, на самом деле, очень много: от государственного сервиса "ДІЯ", которым восхищаются и о котором у себя мечтают самые прогрессивные страны, - до ряда стартапов, которые успешно используют технологии искусственного интеллекта для психологической поддержки и приложениях для когнитивно-поведенческой терапии, помогая людям управлять стрессом, тревогой или депрессией.

Вспомнить хотя бы нейронаучный трекер Anima - этот инновационный украинский стартап умеет определять психические состояния и отклонения по движению глаз. Или стартап Esper Bionics, который использует ИИ для адаптации протеза руки под конкретного человека благодаря информации о мышечной активности с датчиков и алгоритмам машинного обучения. По версии Time, этот украинский проект попал в список 200 лучших изобретений 2022 года.

Интеллект и анализ big data также упрощают и ускоряют процесс гуманитарного разминирования, что является крайне важным для восстановления Украины. Вообще цифровые технологии и инновации двигают позитивные изменения вперед, и Украина сейчас создает уникальную импакт-экосистему и становится настоящим мировым хабом решений, которые позволяют технологическим компаниям сосредоточиться на социальном воздействии.

В 2022 году Украина стала символом мужества и готовности бороться за свою свободу. Сейчас она является примером того, как можно одновременно развивать бизнес и двигать вперед социальные инновации, несмотря на все сложности и проблемы, связанные с войной. У Украины есть все шансы продемонстрировать миру, как реализовать потенциал для долгосрочного роста в технологических секторах, решая социальные вопросы, ведь инновации здесь - это не только о технологиях, но и об устойчивости и восстановлении.

Украинские стартапы и бизнес активно работают над преодолением последствий войны, поддержкой переселенцев и обеспечением доступа к образованию в самых отдаленных регионах страны. В свою очередь, технологии и инновации дают возможность быстрее оказывать помощь, делать ее более эффективной и проще масштабировать лучшие проекты и инициативы, которые доказали свою важность и значимость.

В Украине уже есть многочисленные успешные истории социальных инноваций в технологическом секторе, инициированных как украинскими, так и международными компаниями. Это и приложения, помогающие перемещенным лицам найти и получить необходимые услуги, и блокчейн-платформы, обеспечивающие прозрачность распределения гуманитарки.

И это только начало. Технологические компании способны сыграть ключевую роль в восстановлении Украины и развитии импакт-экономики. Они могут сами стать образцом для других бизнесов. Следуя их примеру и понимая преимущества, которые дает такой подход, другие бизнесы будут становиться более социальными.

К тому же, можно не только быть социальными самими, но и поддерживать социальные предприятия и способствовать инклюзивным инновациям. Особенно в сферах образования, здравоохранения и экономического восстановления, предоставляя таким компаниям в качестве партнеров необходимые ресурсы и знания.

Глобальные технологические компании могут инвестировать в украинские таланты, создавать рабочие места и запускать инициативы, направленные на профессиональное развитие украинцев и обеспечение гендерного равенства. И, конечно же, хайтек будет продолжать создавать технологические продукты и услуги, которые отвечают потребностям всех украинцев, особенно уязвимых групп населения.

Несмотря на сложности, такие как разрушенная инфраструктура, нехватка кадров и острая потребность в ресурсах, украинские инноваторы находят эффективные решения. Благодаря поддержке акселераторов и инвесторов, эти инициативы становятся настоящими творцами изменений.

Это видно и по первому выпуску Impact Business Accelerator, который Impact Force сделали в сотрудничестве с SILab Ukraine, и по тем компаниям, которые участвовали в программе в 2024 году и получили необходимые знания и ресурсы для того, чтобы ускорить свой рост и структурно включить социальное влияние как часть своей бизнес-стратегии. Если в 2023 году на участие в программе подались 100 украинских компаний, то в 2024 их было уже в четыре раза больше.

По подсчетам экспертов, интеграция технологических решений для содействия импакт-экономике и бизнеса с социальным влиянием в послевоенной Украине может принести дополнительные 250 миллионов долларов США к ВВП Украины в течение следующих 5 лет.

Сегодня Украина имеет уникальную возможность стать моделью успешного сочетания технологий и социального влияния. Приобщиться к формированию устойчивой импакт-экономики в Украине должны как глобальные, так и локальные технологические компании, которые в партнерстве с бизнес-акселераторами могут стать катализатором настоящих и ощутимых изменений.

Причем помогать можно по-разному: от прямых инвестиций в социальные предприятия до предоставления менторства, а также ресурсов и технологических решений, которые можно применить для решения социальных проблем.

Украина сейчас - это не просто поле боя, но и мощная лаборатория инноваций. Очень вероятно, что именно здесь, благодаря поддержке хайтек-компаний будет изобретен социальный "пенициллин", который изменит жизнь миллионов не только в Украине, но и во всем мире. И настоящие бизнес-лидеры точно захотят быть частью этого!