Американський стартап тестує свої машини в Україні – CNBC

Американський стартап Foundation Future Industries, який розробляє автономних роботів для військових та промисловості і одним з інвесторів якого є Ерік Трамп, провів випробування своїх машин в Україні.

Про це йдеться у публікації CNBC.

Foundation Future Industries із Сан-Франциско позиціонує своїх роботів як рішення для виконання небезпечної роботи, яку сьогодні змушені виконувати люди, у тому числі у зоні бойових дій.

На початку 2026 року компанія відправила до України два роботи Phantom MK-1 для пілотної демонстрації. За словами генерального директора Foundation Санкаета Патака, випробування проводилися за підтримки уряду США та за участі українських посадовців.

Основна увага приділялася логістиці в небезпечних районах, зокрема доставці вантажів та евакуації поблизу лінії фронту.

За його словами, роботи вже продемонстрували здатність виконувати завдання з перевезення вантажів, які часто наражають військових на небезпеку.

Водночас нинішня модель має обмеження: вона може перевозити близько 20 кг вантажу, не має достатнього захисту від води та не здатна довго працювати автономно.

Компанія планує вже цього року направити до України вдосконалену версію – Phantom 2. За словами Патака, нова модель матиме вдвічі більшу вантажопідйомність та розширені можливості для роботи в складних умовах.

CNBC також пише про призначення радником зі стратегії стартапу Еріка Трампа – сина президента США Дональда Трампа.

За даними медіа, компанія вже отримала дослідницькі контракти від уряду США на загальну суму $24 млн для вивчення можливостей використання роботів у логістиці, інспекціях та роботі зі зброєю для армії.

Очікується, що протягом найближчих 12–18 місяців військові почнуть використовувати роботів.

