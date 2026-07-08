Український стартап Zibra AI запустив технологію ZibraGDS для складної 3D-анімації у реальному часі

Український стартап Zibra AI оголосив про запуск ZibraGDS – нової технології стиснення, стримінгу та відтворення анімованої геометрії, яка дозволяє відтворювати складну 3D-анімацію та візуальні ефекти безпосередньо в рушіях реального часу.

Про це компанія повідомила у пресрелізі, який є у розпорядженні ЕП.

Після кількох місяців закритого бета-тестування перший комерційний реліз відбувся 7 липня.

"21 липня компанія представить технологію на сцені ACM SIGGRAPH 2026 Real-Time Live! – одному з найпрестижніших світових шоукейсів у сфері комп'ютерної графіки", – йдеться у пресрелізі.

Технологія ZibraGDS створена для анімованих mesh-послідовностей: руйнувань, симуляції води, уламків, частинок, motion graphics та інших складних ефектів, які залишалися одним із найбільших обмежень real-time production.

"Анімована геометрія майже завжди означала офлайн-рендеринг і години очікування. Тепер ці сцени можуть працювати безпосередньо всередині рушія в реальному часі. Це змінює не лише швидкість роботи, а й сам підхід студій до виробництва контенту", – заявив CEO Zibra AI Алекс Петренко.

Технологія використовує GPU-орієнтовану систему стиснення, декомпресії та рендерингу геометрії, здатну зменшувати обсяг анімованих даних до 92%, забезпечувати рендеринг у 5-10 разів швидше за традиційні підходи та працювати з мільйонами полігонів у кадрі протягом тисяч кадрів, пояснили в Zibra AI.

"Під час стиснення геометрія автоматично розбивається на meshlet-фрагменти, після чого декомпресія відбувається безпосередньо на GPU через amplification та mesh shaders. Це дозволяє виконувати повністю паралельний рендеринг складних анімованих сцен без втрати продуктивності", – йдеться у пресрелізі.

У компанії додали, що ZibraGDS стала наступним кроком у розвитку стартапу. У 2024 році Zibra AI представила рішення ZibraVDB, яке дало можливість працювати з кінематографічними volumetric-ефектами – димом, вогнем і рідинами – у режимі реального часу всередині Unreal Engine.