Анти-Black Friday: час сформувати нову моду на відповідальне споживання

Як не купити зайвого у Чорну п'ятницю?

Всі ми є нащадками ери надмірного споживацтва, непомітно стали «одноразовим» суспільством, наші виробництва десятиліттями зосереджені на швидких та дешевих методах для того, щоб задовольнити потреби населення, що постійно зростає, а природа не витримує такого ставлення. Коло замикається – ми стаємо заручниками проблем, які самі створили.

У листопаді ми щороку стаємо якщо і не активними учасниками, то пасивними спостерігачами таких спеціально створених маркетингових «істерій», таких як Чорна П’ятниця, Кіберпонеділок чи ін, що заманюють численними пропозиціями і мають зовсім мало спільного з реальною економією.

Більшість людей схильні купувати більше товарів та їжі, ніж їм потрібно. Особливо, якщо купують гуртом. Окрім цього, ажіотаж «чорної пʼятниці» дуже неекологічний.

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Є гарні новини – щороку все більше молоді зосереджуються на усвідомленому та екологічному споживанні. Зростає споживчий попит на неупаковану продукцію, косметику без мікропластику, їжу без забруднень та справедливу моду, однак ці зміни відбуваються дуже повільно.

Кілька вражаючих цифр:

З 80 мільярдів предметів одягу, що виробляються щороку - 86% потрапляє на смітник і потрібні десятиліття, щоб цей одяг почав розкладатися (особливо синтетичний)

Щодня на смітник потрапляє 1 млрд порцій їжі. Цих харчів вистачило, щоб пообідати усім голодуючим на планеті і ще й лишилось би трохи на вечерю. До речі, 1 кг викинутої їжі призводить до викиду 2 кг вуглекислого газу (CO2). Це лише посилює глобальний парниковий ефект.

1 склянка вилитого молока дорівнює втраті 250 л води, а 1 кг викинутої яловичини – втраті 15 тисяч літрів води.

Минулого року у всьому світі було вироблено понад 53 мільйони тонн електронних відходів - це все одно, що викинути електроніку на 4500 Ейфелевих веж всього за 12 місяців! І їх кількість продовжує зростати.

У тонні мобільних телефонів золота у 100 разів більше, ніж у тонні золотої руди, але щороку на смітниках опиняється щонайменше 330 тонн золота — це 11% від світового річного видобутку цього металу через проблеми з переробкою гаджетів.

Зважаючи на те, що довкілля в Україні надміру навантажене не лише відсутністю дієвої екополітики, а й ворогом, що нищить наші природні ресурси, - час українцям допомогти своїй державі в непрості часи і відповідально сформувати нову моду на зріле і стале споживання.

За Анти-Black Friday нам подякує не лише наша кишеня, а й природа!

Іноді в прагненні зекономити, піддаючись на яскраві вітрини, «супер-знижки», люди купують купу непотребу, купу неякісних виробів і жалкують того ж вечора про свою надемоційність у виборі.

1. Основна порада – не купуйте зайвого! Добре зважте, перш, ніж кидатись за кількома новими сукнями чи прасками – вам це точно наразі необхідно? Непотрібні речі можуть бути тягарем. Тому робіть покупки усвідомлено, слідкуйте та обдумуйте свій раціон та те, як ви використовуєте одяг та інші речі.

Можливо, варто віднести в ремонт якийсь гаджет, аніж купувати новий? Це основна порада.

2. Обирайте речі відповідально. Важлива не кількість, а якість:

Зверніть увагу на матеріали, з яких виготовлено продукт. Віддавайте перевагу тим, де зазначено екологічність та відсутність шкідливих речовин - підтримайте бренди, які свідомо виробляють екологічно чисті продукти.

Якісні речі прослужать довше, — це інвестиція в майбутнє, бо це зекономить не лише кошти, а й дозволить запобігти новим відходам (не провокуйте збільшення речей на звалищах)

3. Обирайте онлайн-шопінг - він є менш шкідливим для довкілля, аніж офлайн, але тип і швидкість доставки, яку обирає покупець, може звести всі переваги нанівець (потрібно навчитись розуміти весь екологічний слід). Логістично складна та тривала доставка, приміром із США чи Китаю, не зробить планету чистішою.

4. Купуйте у локальних виробників – це скорочує відстань доставки, а значить – викиди. Крім того, доставка зазвичай передбачає додаткове пакування, аби під час транспортування річ не пошкодилась, а це – додаткове забруднення довкілля.

5. Купіть лише ті продукти, які справді сьогодні необхідні – більшість харчових позицій мають дуже обмежений термін придатності. Згадайте, скільки разів, кладучи їжу до холодильника, ви забували про неї. В результаті зіпсовані продукти відправлялися на смітник.

6. За можливості, зменшуйте кількість куплених продуктів тваринного походження (м’яса, риби, яєць, молока) у своєму раціоні.

7. Ви можете купувати не речі, а емоції чи досвід. Саме новий досвід: подорожі, навчальні курси, книжки, в тому числі електронні, квитки на концерти — роблять нас щасливими на тривалий час і не шкодять довкіллю.