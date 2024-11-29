Анти-Black Friday: пора сформировать новую моду на ответственное потребление
Как не купить лишнего в Черную пятницу?
Все мы являемся потомками эры чрезмерного потребительства, незаметно стали «одноразовым» обществом, наши производства десятилетиями сосредоточены на быстрых и дешевых методах для того, чтобы удовлетворить потребности постоянно растущего населения, а природа не выдерживает такого отношения. Круг замыкается – мы становимся заложниками проблем, которые сами создали.
В ноябре мы ежегодно становимся если и не активными участниками, то пассивными наблюдателями таких специально созданных маркетинговых «истерий», таких как Черная Пятница, Киберпонедельник или др., привлекают многочисленными предложениями и имеют совсем мало общего с реальной экономией.
Большинство людей склонно покупать больше товаров и еды, чем им нужно. Особенно, если покупают оптом. Кроме того, ажиотаж «черной пятницы» очень неэкологический.
Есть хорошие новости – ежегодно все больше молодых людей сосредотачиваются на осознанном и экологическом потреблении. Растет потребительский спрос на неупакованную продукцию, косметику без микропластика, еду без загрязнений и справедливую моду, однако эти изменения происходят очень медленно.
Несколько впечатляющих цифр:
Из 80 миллиардов ежегодно производимых предметов одежды - 86% попадает на свалку и нужны десятилетия, чтобы эта одежда начала разлагаться (особенно синтетическая)
Ежедневно на помойку попадает 1 млрд порций пищи. Этого питания хватило, чтобы пообедать всем голодающим на планете и еще осталось бы немного на ужин. Кстати, 1 кг выброшенной еды приводит к выбросу 2 кг углекислого газа (CO2). Это только усугубляет глобальный парниковый эффект.
1 стакан вылитого молока равен потере 250 л воды, а 1 кг выброшенной говядины – потере 15 тысяч литров воды.
В прошлом году во всем мире было произведено более 53 миллионов тонн электронных отходов – это все равно, что выбросить электронику на 4500 Эйфелевых башен всего за 12 месяцев! И их количество продолжает расти.
В тонне мобильных телефонов золота в 100 раз больше, чем в тонне золотой руды, но ежегодно на мусорниках оказывается не менее 330 тонн золота — это 11% от мировой годовой добычи этого металла из-за проблем с переработкой гаджетов.
Учитывая, что окружающая среда в Украине излишне нагружена не только отсутствием действенной экополитики, но и врагом, уничтожающим наши природные ресурсы, - пора украинцам помочь своему государству в непростые времена и ответственно сформировать новую моду на зрелое и постоянное потребление.
За Анти-Black Friday нас поблагодарит не только наш карман, но и природа!
Иногда в стремлении сэкономить, поддаваясь на яркие витрины, «супер-скидки», люди покупают кучу хлама, кучу некачественных изделий и сожалеют в тот же вечер о своей надэмоциональности в выборе.
1. Основной совет – не покупайте лишнего! Хорошо учтите, прежде чем бросаться за несколькими новыми платьями или утюгами – вам это точно сейчас необходимо? Ненужные вещи могут быть обузой. Поэтому совершайте покупки осознанно, следите и обдумывайте свой рацион и то, как вы используете одежду и другие вещи.
Возможно, стоит отнести в ремонт какой-нибудь гаджет, чем покупать новый? Это основной совет.
2. Выбирайте вещи ответственно.
Обратите внимание на материалы, из которых сделан продукт. Отдавайте предпочтение тем, где указана экологичность и отсутствие вредных веществ – поддержите бренды, сознательно производящие экологически чистые продукты.
Качественные вещи прослужат дольше — это инвестиция в будущее, потому что это сэкономит не только средства, но и позволит предотвратить новые отходы (не провоцируйте увеличение вещей на свалках).
3. Выбирайте онлайн-шопинг - он менее вреден для окружающей среды, чем оффлайн, но тип и скорость доставки, которую выбирает покупатель, может свести все преимущества на нет (нужно научиться понимать весь экологический след). Логистически сложная и длительная доставка, например из США или Китая, не сделает планету чище.
4. Купите у локальных производителей – это сокращает расстояние доставки, а значит – выбросы. Кроме того, доставка обычно предусматривает дополнительную упаковку, чтобы во время транспортировки вещь не повредилась, а это – дополнительное загрязнение окружающей среды.
5. Купите только те продукты, которые действительно сегодня необходимы – большинство пищевых позиций имеют очень ограниченный срок годности. Вспомните, сколько раз, кладя пищу в холодильник, вы забывали о ней. В результате испорченные продукты отправлялись на свалку.
6. По возможности уменьшайте количество купленных продуктов животного происхождения (мяса, рыбы, яиц, молока) в своем рационе.
7. Вы можете покупать не вещи, а эмоции или опыт. Именно новый опыт: путешествия, учебные курсы, книги, в том числе электронные, билеты на концерты делают нас счастливыми на длительное время и не вредят окружающей среде.