Анти-Black Friday: пора сформировать новую моду на ответственное потребление

Как не купить лишнего в Черную пятницу?

Все мы являемся потомками эры чрезмерного потребительства, незаметно стали «одноразовым» обществом, наши производства десятилетиями сосредоточены на быстрых и дешевых методах для того, чтобы удовлетворить потребности постоянно растущего населения, а природа не выдерживает такого отношения. Круг замыкается – мы становимся заложниками проблем, которые сами создали.

В ноябре мы ежегодно становимся если и не активными участниками, то пассивными наблюдателями таких специально созданных маркетинговых «истерий», таких как Черная Пятница, Киберпонедельник или др., привлекают многочисленными предложениями и имеют совсем мало общего с реальной экономией.

Большинство людей склонно покупать больше товаров и еды, чем им нужно. Особенно, если покупают оптом. Кроме того, ажиотаж «черной пятницы» очень неэкологический.

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Есть хорошие новости – ежегодно все больше молодых людей сосредотачиваются на осознанном и экологическом потреблении. Растет потребительский спрос на неупакованную продукцию, косметику без микропластика, еду без загрязнений и справедливую моду, однако эти изменения происходят очень медленно.

Несколько впечатляющих цифр:

Из 80 миллиардов ежегодно производимых предметов одежды - 86% попадает на свалку и нужны десятилетия, чтобы эта одежда начала разлагаться (особенно синтетическая)

Ежедневно на помойку попадает 1 млрд порций пищи. Этого питания хватило, чтобы пообедать всем голодающим на планете и еще осталось бы немного на ужин. Кстати, 1 кг выброшенной еды приводит к выбросу 2 кг углекислого газа (CO2). Это только усугубляет глобальный парниковый эффект.

1 стакан вылитого молока равен потере 250 л воды, а 1 кг выброшенной говядины – потере 15 тысяч литров воды.

В прошлом году во всем мире было произведено более 53 миллионов тонн электронных отходов – это все равно, что выбросить электронику на 4500 Эйфелевых башен всего за 12 месяцев! И их количество продолжает расти.

В тонне мобильных телефонов золота в 100 раз больше, чем в тонне золотой руды, но ежегодно на мусорниках оказывается не менее 330 тонн золота — это 11% от мировой годовой добычи этого металла из-за проблем с переработкой гаджетов.

Учитывая, что окружающая среда в Украине излишне нагружена не только отсутствием действенной экополитики, но и врагом, уничтожающим наши природные ресурсы, - пора украинцам помочь своему государству в непростые времена и ответственно сформировать новую моду на зрелое и постоянное потребление.

За Анти-Black Friday нас поблагодарит не только наш карман, но и природа!

Иногда в стремлении сэкономить, поддаваясь на яркие витрины, «супер-скидки», люди покупают кучу хлама, кучу некачественных изделий и сожалеют в тот же вечер о своей надэмоциональности в выборе.

1. Основной совет – не покупайте лишнего! Хорошо учтите, прежде чем бросаться за несколькими новыми платьями или утюгами – вам это точно сейчас необходимо? Ненужные вещи могут быть обузой. Поэтому совершайте покупки осознанно, следите и обдумывайте свой рацион и то, как вы используете одежду и другие вещи.

Возможно, стоит отнести в ремонт какой-нибудь гаджет, чем покупать новый? Это основной совет.

2. Выбирайте вещи ответственно.