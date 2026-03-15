Зеленський: відновлення "Дружби" – це фактично зняття санкцій з Росії

Президент Володимир Зеленський заявив, що вимоги відновити роботу нафтопроводу "Дружба" для транзиту російської нафти є по суті тим самим, що й послаблення санкцій проти РФ.

Про це він сказав журналістам, пише "Інтерфакс-Україна".

За словами Зеленського, його змушують погодитися на відновлення "Дружби", хоча питання, на його думку, значно ширше: світ має визначитися, чи готовий знову продавати російську нафту.

Президент наголосив, що деякі лідери, за його словами, намагаються "перестрибнути" цей крок, і назвав такий підхід неправильним.

"Мене змушують відновити "Дружбу". Чим це відрізняється від зняття санкцій з "рускіх"?" - заявив він.

Нагадаємо:

Нафтопровід "Дружба" з кінця січня не працює для Угорщини та Словаччини після пошкодження на українській ділянці, що спричинило політичну суперечку між Києвом, Будапештом і Братиславою щодо темпів ремонту та умов відновлення транзиту.

5 березня стало відомо, що Нафтопровід "Дружба" може запрацювати протягом місяця-півтора, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Європейська комісія запропонувала Україні направити свою місію зі встановлення фактів стосовно нафтопроводу "Дружба", інформації щодо угорської делегації в Брюсселі немає.