Європейська комісія зробила пропозицію Києву щодо нафтопроводу "Дружба"

Віктор Волокіта — 12 березня, 15:27
Європейська комісія зробила пропозицію Києву щодо нафтопроводу "Дружба"
Європейська комісія запропонувала Україні направити свою місію зі встановлення фактів стосовно нафтопроводу "Дружба", інформації щодо угорської делегації в Брюсселі немає.

Про це у четвер в Брюсселі на брифінгу повідомила речник Європейської комісії з енергетичних питань Анна-Каіса Ітконен, передає "Інтерфакс-Україна".

Як відомо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинувачує Україну у тому, що нафтопровід перебуває в робочому стані, але Київ перекрив постачання російської нафти до Угорщини, через що Будапешт заблокував як надання Україні позики в розміні 90 млрд євро, так і 20-й пакет санкцій проти Росії. Аналогічні звинувачення висунув і прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

"Ми ведемо інтенсивні дискусії та контактуємо з Україною з цього питання, як це відбувається вже кілька тижнів, а також з державами-членами, які найбільше стурбовані (йдеться про Угорщину та Словаччину). І я можу повідомити, що ми запропонували місію до України для перевірки трубопроводу. Даних про угорську делегацію у мене немає", - сказала вона.

Станом на сьогодні інших деталей в Ітконен немає. "Ми запропонували таку місію зі з'ясування фактів в Україні. Наразі чекаємо на відповідь і підтримуємо контакт з українською владою, а також з іншими державами-членами, але наразі я не маю жодних деталей, якими б могла поділитися", - пояснила речник Європейської комісії.

Нагадаємо:

27 січня російським ударом було пошкоджено ключову перекачувальну станцію нафтопроводу "Дружба" в Бродах Львівської області.

